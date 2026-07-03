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قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم.. اعرف التردد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم.. اعرف التردد

منتخب مصر
منتخب مصر

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة العالمية، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وأستراليا اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "دالاس ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تمتلك شبكة beIN Sports حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر قنوات الشبكة الناقلة للبطولة، مع إعلان اسم المعلق قبل انطلاق اللقاء.

وتترقب الجماهير المصرية قرار شبكة beIN Sports بشأن إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة، بعدما أتاحت مشاهدة مباريات منتخب مصر في دور المجموعات مجانًا من خلال القناة المفتوحة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد إذاعة مواجهة أستراليا بالطريقة نفسها.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات

في حال إعلان إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة، يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11054 أو 12187.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة beIN SPORTS FIFA World Cup

يمكن استقبال قناة "بي إن سبورتس" المخصصة للمباريات المجانية (beIN SPORTS FIFA World Cup) عبر الترددات التالية:

على قمر نايل سات:

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

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