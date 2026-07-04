ترامب : تأجيل المفاوضات مع إيران حتى انتهاء مراسم جنازة خامنئي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لموقع “أكسيوس” إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على تعليق المحادثات لمدة أسبوع، إلى حين انتهاء مراسم جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، مشيراً إلى أن الطرفين لن يدخلا في أي تبادل لإطلاق النار خلال هذه الفترة.

وأضاف ترامب أن لقاءه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يعقد الأسبوع المقبل، وذلك بعد عودته من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد ترامب أن علاقته بنتنياهو “جيدة جداً”، موضحاً أن نتنياهو “يدرك من يتخذ القرار” في إشارة إلى مستوى التنسيق بينهما.

كما أشار إلى أنه يتابع مراسم الجنازة الجارية، معتبراً أن الإيرانيين “يسعون بشدة” للتوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى ضغوط دبلوماسية متزايدة بين الجانبين.