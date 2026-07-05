جاريدو: نجوم الأهلي الذين دربتهم يواصلون التألق في كأس العالم

أكد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو أنه لا يزال يتذكر المجموعة المميزة التي أشرف على تدريبها خلال قيادته للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن عددًا منهم يواصل تمثيل الكرة المصرية في كأس العالم.

منتخب مصر

وقال جاريدو: “كان معي مجموعة رائعة من اللاعبين في النادي الأهلي، منهم من يلعب في كأس العالم الآن، ولا زلت أتذكر منهم تريزيجيه، ورامي ربيعة، وحسام عاشور، وعمرو جمال، وباسم علي، ووليد سليمان.”

وأشاد المدرب الإسباني بالمستوى الذي وصل إليه لاعبوه السابقون، مؤكدًا أن امتلاك الأهلي لهذا الجيل من اللاعبين كان أحد أسباب نجاح الفريق خلال تلك الفترة، معربًا عن سعادته برؤية بعضهم يواصلون كتابة التاريخ على الساحة العالمية.