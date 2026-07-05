تحديد أولى مواجهات دور الـ8 من كأس العالم 2026

أسدل الستار على أولى مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، لتتحدّد رسميًا أول مباراة في الدور ربع النهائي، والتي ستجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا في مواجهة قوية ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

المغرب يحجز بطاقة التأهل بثلاثية رائعة

نجح المنتخب المغربي في مواصلة عروضه المميزة خلال البطولة، بعد ما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر.

وقدّم أسود الأطلس أداءً قويًا على مدار شوطي المباراة، وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء، لينجحوا في حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق، ويصبح المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى هذا الدور.

فرنسا تتجاوز باراجواي بهدف مبابي

وفي المواجهة الثانية، تمكن المنتخب الفرنسي من عبور عقبة باراجواي بعد مباراة شهدت منافسة قوية بين المنتخبين، قبل أن يحسمها المنتخب الفرنسي بهدف دون رد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم كيليان مبابي، الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للدور ربع النهائي، ويواصل حملة الدفاع عن حظوظه في المنافسة على لقب البطولة.

قمة منتظرة بين المغرب وفرنسا

وبتأهل المنتخب الفرنسي، تأكدت إقامة مواجهة قوية أمام المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى كل منتخب لمواصلة مشواره نحو المربع الذهبي.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء المميز الذي قدمه في البطولة، بينما يعتمد المنتخب الفرنسي على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات الكبرى، مما يجعل المواجهة مرشحة للإثارة والندية.

موعد المباراة

ومن المقرّر أن تقام مباراة المغرب وفرنسا في الدور ربع النهائي مساء الخميس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت المغرب، في مواجهة ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرًا لقيمة المنتخبين والطموح المشترك في مواصلة المشوار نحو لقب كأس العالم 2026.