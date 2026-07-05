الأهلي يحدد موعد تقديم حسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق

استقر النادي الأهلي على تقديم مديره الفني الجديد، حسين عموتة، خلال مؤتمر صحفي يُقام ظهر يوم الاثنين المقبل، للإعلان رسميًا عن توليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد.

حسين عموتة

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد كشف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأهلي حدد ظهر الاثنين المقبل موعدًا لتقديم عموتة لوسائل الإعلام والجماهير.

وكشف الناقد الرياضي محمد أبو علي أن المدير الفني المغربي الحسين عموتة سيصل يوم الأحد برفقة جهازه المعاون بالكامل، تمهيدًا لبدء مهمته، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف أبو علي، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أن عموتة طلب متابعة اللاعب محمد علي بن رمضان خلال فترة الإعداد، مؤكدًا ثقته في قدرته على تطوير مستواه والاستفادة من إمكاناته الفنية.

وأشار إلى أن المدرب المغربي أبلغ إدارة النادي بأنه لن يوافق على رحيل بن رمضان إلا في حالة التعاقد مع لاعب أفضل منه، وهو ما تسبب في تعطيل صفقة انتقال اللاعب إلى نادي الشمال القطري، في انتظار حسم موقفه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.