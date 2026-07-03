عموتة يصل الأحد.. ويجمد رحيل بن رمضان إلى الشمال القطري

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي أن المدير الفني المغربي الحسين عموتة سيصل يوم الأحد برفقة جهازه المعاون بالكامل، تمهيدًا لبدء مهمته، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

الحسين عموته

وأضاف أبو علي، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أن عموتة طلب متابعة اللاعب محمد علي بن رمضان خلال فترة الإعداد، مؤكدًا ثقته في قدرته على تطوير مستواه والاستفادة من إمكاناته الفنية.

وأشار إلى أن المدرب المغربي أبلغ إدارة النادي بأنه لن يوافق على رحيل بن رمضان إلا في حالة التعاقد مع لاعب أفضل منه، وهو ما تسبب في تعطيل صفقة انتقال اللاعب إلى نادي الشمال القطري، في انتظار حسم موقفه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.