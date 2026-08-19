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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شقق الإيجار 2026.. 15 ألف وحدة للشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، ضمن برنامج يستهدف توفير بديل سكني مناسب للمواطنين غير القادرين على سداد مقدمات شراء الوحدات، مع إتاحة إمكانية الانتقال لاحقًا إلى نظام التمليك وفقًا للضوابط المعلنة.

من الفئات المستهدفة؟

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح يستهدف الشباب المقبلين على الزواج ومحدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يمتلكون وحدات سكنية، على ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

ويشمل الطرح 15 ألف وحدة سكنية للإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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موعد طرح كراسة شروط شقق الإيجار

ومن المقرر طرح كراسة شروط الحجز خلال شهر من تاريخ الإعلان عن الوحدات، أي بداية سبتمبر المقبل، وفقًا للتصريحات الرسمية.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير أنماط سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

أبرز شروط الحصول على الوحدة

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الضوابط للاستفادة من الطرح، من بينها:

ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

ألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا عن 25% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية.

سداد باقي القيمة الإيجارية في صورة دعم مقدم للمستفيدين.

أن يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، مقيمًا أو عاملًا في المحافظة التي تقع بها الوحدة، وفقًا لبطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، ويُستثنى من ذلك وحدات المحافظات.

مدة الإيجار وإمكانية التجديد

تمتد مدة إيجار الوحدات المطروحة إلى 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها لمدة مماثلة وفقًا لرغبة المستفيد، بشرط الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على التعاقد.

وفي حال رغبة المستأجر في الاستمرار، يتعين عليه تقديم طلب قبل نهاية مدة التجديد الثانية بـ3 أشهر على الأقل، موضحًا رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.

التحويل من الإيجار إلى التمليك

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد، بعد مرور سنة كحد أدنى.

كما يمكن للمستفيدين من برنامج الإيجار التقدم مستقبلًا للحصول على وحدات ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، مع خصم قيمة الدعم الذي سبق الحصول عليه من الدعم المقرر وقتها، ورد الوحدة المؤجرة إلى الصندوق بالحالة التي تسلمها بها أو سداد تكلفة رفع كفاءتها، وتسليم كروت عدادات المرافق كاملة.

الاستعلام للتأكد من استحقاق الدعم

وأوضحت مي عبد الحميد أنه سيتم إجراء بحث اجتماعي واستعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام، للتحقق من صحة المستندات المقدمة ومدى استحقاق المواطن لدعم الإيجار.

كما سيتم الاستعلام عن مدى سبق استفادة المتقدم وأسرته من وحدات سكنية أو قطع أراضٍ أو أي دعم سكني آخر أو مبادرات للتمويل العقاري، للتأكد من استحقاقه للدعم.

شرط مهم بشأن وحدات الإيجار القديمة

وفي حال كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية، ويرغب في الاستفادة من الطرح، فيشترط أن يكون قد تقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية.

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026

كما يتعين عليه التنازل عن عقد الإيجار لصالح مالك الوحدة قبل الاستلام، وتقديم إقرار بالتنازل موثقًا لدى الشهر العقاري، وإلا اعتُبر ذلك عدولًا عن الطلب وتُوقف إجراءات التخصيص والتعاقد.

 

يأتي طرح شقق الإيجار ضمن توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية جديدة أمام محدودي ومتوسطي الدخل، مع الجمع بين نظام الإيجار وإمكانية التملك مستقبلًا، بما يتيح للمستفيد اختيار النمط السكني الأنسب وفقًا للضوابط المحددة.

صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري التمويل العقاري وحدة سكنية شراء الوحدات

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