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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الخسارة .. حارس باراجواي يحصد جائزة أفضل لاعب في مواجهة فرنسا

منتخبي فرنسا وباراجواي
منتخبي فرنسا وباراجواي
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين منتخبي فرنسا وباراجواي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في لقاء شهد منافسة قوية حتى الدقائق الأخيرة.

فرنسا تتأهل إلى ربع النهائي بهدف وحيد
نجح المنتخب الفرنسي في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على منتخب باراجواي بهدف دون مقابل، في مباراة اتسمت بالقوة والندية، حيث واجه المنتخب الفرنسي صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع المنظم للمنتخب المنافس.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السبعين عن طريق النجم كيليان مبابي، الذي نجح في ترجمة ركلة جزاء إلى هدف منح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور التالي، بعد مواجهة شهدت تألقًا واضحًا من حارس مرمى باراجواي.
أورلاندو جيل يخطف الأضواء
ورغم خروج منتخب باراجواي من البطولة، فإن حارس مرماه أورلاندو جيل نال جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم مستوى استثنائيًا طوال اللقاء، ونجح في التصدي لعدد كبير من الفرص الخطيرة التي صنعها لاعبو المنتخب الفرنسي.
وأظهر الحارس براعة كبيرة في التعامل مع التسديدات القوية، كما أنقذ مرماه من أهداف محققة في أكثر من مناسبة، ليصبح أبرز نجوم اللقاء، ويحصل على إشادة واسعة من المتابعين والمحللين، الذين اعتبروا أن تألقه كان السبب الرئيسي في بقاء النتيجة متقاربة حتى الدقائق الأخيرة.
مواجهة مُرتقبة بين فرنسا والمغرب
وبهذا الفوز، يواصل المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة، ليضرب موعدًا مع منتخب المغرب في الدور ربع النهائي، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم لما تحمله من أهمية كبيرة، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها المنتخبان خلال النسخة الحالية من كأس العالم، وهو ما يعد بمواجهة قوية ومثيرة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

فرنسا باراجواى كأس العالم اخبار الرياضة

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