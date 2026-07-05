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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربة جديدة لنتنياهو.. رئيس ديوانه السابق ينضم إلى حزب أيزنكوت

نتنياهو و أيزنكوت
نتنياهو و أيزنكوت
فرناس حفظي

في خطوة لافتة على الساحة السياسية الإسرائيلية، انضم يواف هوروفيتز، المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس ديوانه الأسبق، إلى حزب "ياشار!" برئاسة غادي أيزنكوت، حيث كلف بقيادة فريق إعداد خطة عمل الحزب لأول 100 يوم من عمر الحوكمة المقبلة في حال وصوله إلى السلطة.


وبحسب بيان الحزب، سيضم الفريق عددا من الخبراء في مجالات الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، بهدف وضع برنامج تنفيذي يشمل إعادة تأهيل مناطق الشمال والجنوب، وتعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة المنظمة، وخفض غلاء المعيشة، إلى جانب إصلاح منظومة الحكم والخدمات العامة.


وأكد الحزب أن الخطة ستتضمن أيضا إجراءات لإقرار تشريعات أساسية، وإلغاء قوانين يعتزم تعديلها بعد الانتخابات، فضلا عن دعم الطبقة العاملة وتحسين أداء مؤسسات الدولة.


من جانبه، أعرب هوروفيتز عن شكره لأيزنكوت على منحه الثقة، مؤكدا أن فريقه سيعمل على إعداد بنية تنفيذية متكاملة تتيح للحكومة المقبلة البدء في تنفيذ برنامجها فور تشكيلها، وبأقصى قدر من الكفاءة والسرعة.

الساحة السياسية الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعزيز الأمن الداخلي برنامج تنفيذي

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