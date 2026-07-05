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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يسجل 48.80 جنيه.. تراجع قياسي أمام الجنيه اليوم الأحد 5-7-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليسجل أقل مستوى عند 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB)، في واحدة من أدنى المستويات التي بلغتها العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وسط استمرار تحسن أداء سوق الصرف وزيادة المعروض من النقد الأجنبي.

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 

وجاءت أسعار الدولار في البنوك الكبرى دون مستوى 49 جنيهًا للشراء، حيث سجل بنك الإسكندرية 48.93 جنيه للشراء و49.03 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في المصرف العربي الدولي 48.95 جنيه للشراء و49.05 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر 48.96 جنيه للشراء و49.06 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري 48.97 جنيه للشراء و49.07 جنيه للبيع.

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

وفي بنك قناة السويس استقر الدولار عند 49.00 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 49.057 جنيه للشراء و49.194 جنيه للبيع، كما بلغ السعر في البنك العقاري المصري العربي وQNB الأهلي نحو 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع.

أما أعلى سعر للدولار خلال التعاملات فسجله بنك HSBC عند 49.146 جنيه للشراء و49.239 جنيه للبيع، يليه بنك الكويت الوطني (NBK) عند 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

ويأتي استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على أسعار الصرف بالبنوك، مع توقعات باستمرار استقرار سوق النقد خلال الفترة المقبلة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

سعر الدولار الأمريكي البنك التجاري الدولي انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

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