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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه اليوم في بداية تعاملات الأسبوع

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

واصل سعر الدولار الأمريكي الهبوط خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليُسجّل في بداية تعاملات الأسبوع الجاري رسميًا 49.19 جنيه.

ويستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 5 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو: 

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

49.18 جنيه للشراء.

49.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والتنمية الصناعية لنحو:

49.09 جنيه للشراء.

49.19 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، العربي الأفريقي، المصرف المتحد، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، الشركة المصرفية الدولية، قناة السويس، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، إتش إس بي سى HSBC والعقاري المصري العربي ليسجل:

49.08 جنيه للشراء.

49.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك الإسكندرية، المصرف العربي لنحو:

49.06 جنيه للشراء.

49.16 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، البركة، بيت التمويل الكويتي ليسجل:

49.05 جنيه للشراء.

49.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:

49.01 جنيه للشراء.

49.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري نحو:

 49 جنيها للشراء.

49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 

وسجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.06 جنيه للشراء.

49.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

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