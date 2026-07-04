تراجع بقيمة 6%.. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر خلال تعاملات شهر يونيو 2026 ليسجل الآن 49.12 جنيه مقارنة 52.27 جنيه سعر مستهل الشهر الماضي بانخفاض 6.04%.

ودعم ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الجنيه أمام الدولار والعملات الأخري، حيث سجل نحو 53.13 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بزيادة تقدر 125 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وصعد الاحتياطي النقدي علي مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ 3 مليارات دولار.



ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

أعلى سعر لشراء الدولار

هبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي لنحو:

49.20 جنيه للشراء.

49.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك نكست لنحو:

49.18 جنيه للشراء.

49.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB و التنمية الصناعية لنحو:

49.09 جنيه للشراء.

49.19 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك مصر، المصري الخليجي، العربي الأفريقي، المصرف المتحد، ميدبنك، البنك الأهلي المصري، الشركة المصرفية الدولية، قناة السويس، التعمير والإسكان، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي، إتش إس بي سى HSBC والعقاري المصري العربي ليسجل:

49.08 جنيه للشراء.

49.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

49.06 جنيه للشراء.

49.19 جنبه للبيع.

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك الإسكندرية، المصرف العربي لنحو:

49.06 جنيه للشراء.

49.16 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، البركة، بيت التمويل الكويتي ليسجل:

49.05 جنيه للشراء.

49.15 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

49.04 جنيه للشراء.

49.14 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي نحو:

49.01 جنيه للشراء.

49.11 جنبه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي أبوظبي الأول و أبوظبي التجاري نحو:

49 جنيه للشراء.

49.10 جنيه للبيع.