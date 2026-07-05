الدولار والدينار بكام؟ أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد 5 يونيو

يستعرض موقع صدى البلد ، أسعار العملات اليوم الأحد 5 يوليو ، حيث ترتفع عمليات البحث عن سعر الدولار اليوم وسعر الريال السعودي اليوم وسعر الدينار الكويتي وسعر الدرهم الإماراتي باعتبارهم الأكثر بحثاً وطلباً في مختلف البنوك والعمليات المصرفية.

أسعار العملات اليوم الاحد في مصر

الدولار الأمريكي: 49.0872 جنيه.

اليورو: 56.1497 جنيه.

الجنيه الإسترليني: 65.554 جنيه.

الريال السعودي: 13.0302 جنيه.

الدرهم الإماراتي: 13.3642 جنيه.

الدينار الكويتي: 158.7371 جنيه.

الدينار البحريني: 130.2169 جنيه.

الريال العماني: 127.6731 جنيه.

الدينار الأردني: 69.2344 جنيه.

الريال القطري: 13.468 جنيه.

اليوان الصيني: 7.2246 جنيه.

الفرنك السويسري: 61.1484 جنيه.

الكرونة السويدية: 5.079 جنيه.

الكرونة النرويجية: 4.9869 جنيه.

الكرونة الدنماركية: 7.5118 جنيه.

أسعار الريال السعودي اليوم الاحد في البنوك



بنك مصر: 13.0393 جنيه للشراء، و13.0972 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المصري: 13.0393 جنيه للشراء، و13.0979 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 13.0659 جنيه للشراء، و13.1235 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي CIB: 13.0423 جنيه للشراء، و13.0689 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.0556 جنيه للشراء، و13.0889 جنيه للبيع.



البنك المصري الخليجي: 13.0601 جنيه للشراء، و13.0972 جنيه للبيع.



بنك فيصل الإسلامي: 13.0100 جنيه للشراء، و13.0700 جنيه للبيع.



بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 13.0013 جنيه للشراء، و13.0902 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم



المصرف العربي الدولي (AIB): 159.3633 جنيه للشراء، و159.6882 جنيه للبيع.



البنك المركزي المصري: 159.3011 جنيه للشراء، و159.7984 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول: 157.7211 جنيه للشراء، و159.5714 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي: 157.0467 جنيه للشراء، و160.5298 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 156.8296 جنيه للشراء، و159.7013 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي (CIB): 156.80 جنيه للشراء، و159.4933 جنيه للبيع.



البنك الأهلي الكويتي: 156.4038 جنيه للشراء، و160.6714 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 156.0279 جنيه للشراء، و160.026 جنيه للبيع.



بنك مصر: 155.8095 جنيه للشراء، و159.7531 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبي الإسلامي: 155.7143 جنيه للشراء، و159.6038 جنيه للبيع.



بنك فيصل الإسلامي: 155.18 جنيه للشراء، و159.49 جنيه للبيع.



البنك الأهلي المصري: 154.8509 جنيه للشراء، و159.7531 جنيه للبيع.



بنك الكويت الوطني (NBK): 154.6399 جنيه للشراء، و161.2684 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية: 154.5104 جنيه للشراء، و160.3004 جنيه للبيع.



بنك التعمير والإسكان: 154.3687 جنيه للشراء، و160.3053 جنيه للبيع.



بنك نكست: 153.3125 جنيه للشراء، و163.2329 جنيه للبيع.



بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 152.6388 جنيه للشراء، و159.7531 جنيه للبيع.



البنك المصري الخليجي: 152.148 جنيه للشراء، و159.7531 جنيه للبيع.



المصرف المتحد: 148.7273 جنيه للشراء، و161.2459 جنيه للبيع.