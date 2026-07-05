وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن وزارة الدفاع الروسية، باعتراض وتدمير 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على أربع قرى في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، وقرية أخرى في منطقة دونيتسك المجاورة.

وذكرت وكالة رويترز أن التقارير الواردة من روسيا لم يتم التحقق منها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو سترد على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية الليلة.

وقالت الوزارة: "إن محاولة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية في روسيا لن تمر دون رد من القوات المسلحة الروسية".