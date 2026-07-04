رئيس أوكرانيا والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا تزويد كييفا بصواريخ لمنظومات باتريوت

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - خلال اتصال هاتفي أجراه مع المستشار الألماني فريدريش ميرز - دعم أوكرانيا وتزويدها بصواريخ لمنظومات الدفاع الجوي «باتريوت».

وقال زيلينسكي - في منشور عبر تطبيق تيليجرام - إنه أعرب عن امتنانه لألمانيا على دعمها ومساعدتها لأوكرانيا.

وأضاف أن الأولوية الرئيسية حالياً هي توفير الصواريخ لأنظمة «باتريوت» من أجل حماية المدنيين من الهجمات الباليستية الروسية، مشيراً إلى أن هذا الملف كان محوراً أساسياً في محادثاته مع ميرز.

وأوضح أن روسيا تعتمد حالياً على تكثيف الضربات الصاروخية ضد أوكرانيا باعتباره خيارها الأساسي في استمرار الحرب.

كما قال زيلينسكي إنه ناقش مع المستشار الألماني تطورات الوضع على الجبهة، بما في ذلك سير القتال والنتائج الميدانية.