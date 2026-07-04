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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاومينج: امتحان انجليزي الثانوية العامة قبل اللجنة بـ4 ساعات بـ500 جنيه|والتعليم:احذروا النصب

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

زعمت جروبات شاومينج للغش على تطبيق تليجرام ، عزمها على تداول امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بأربع ساعات بإجاباته .

وقالت جروبات الغش على تليجرام : أنه سيتم نشر  امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بأربع ساعات بإجاباته على جروب واتسب اب سري  ، مقابل دفع 500 جنيه 

 امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 .. تحذير عاجل للطلاب

من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإنسياق وراء ما يتم كتابته من رسائل مثيرة للجدل على جروبات الغش على تليجرام او فيس بوك او واتس اب 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قدرة أي من جروبات الغش ، على نشر  امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بأربع ساعات بإجاباته ، مؤكدة أن هذا الكلام مستحيل الحدوث ولكن هذه الجروبات تحاول فقط خداع الطلاب واتسغلال توترهم للنصب عليهم وجمع الأموال للتربح منهم طوال امتحانات الثانوية العامة 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة ، مشددا على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ،  أن امتحانات الثانوية العامة 2026 تشهد حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

 امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026  .. غدا

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، غدا الأحد 5 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

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