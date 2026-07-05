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سويلم يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة التاسع للمياه أكتوبر المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة التاسع للمياه أكتوبر المقبل

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

تابع  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف الاستعدادات للمؤتمر العالمي السنوي "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"، المقرر عقده خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك في ضوء تقرير قدمه المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط والمدير التنفيذي للأسبوع، استعرض ما تم إنجازه في مختلف محاور الإعداد.

وأكد الدكتور سويلم أن أسبوع القاهرة للمياه يُعد أحد أهم آليات تنفيذ محور التعاون الدولي ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، لما يوفره من منصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء والمنظمات الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون، ودعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات المياه وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الإعداد للمؤتمر العلمي، حيث انتهت اللجنة العلمية من المرحلة الأولى لتقييم الملخصات البحثية، ويجري حاليًا استقبال الملخصات المطولة والأوراق الكاملة تمهيدًا لاستكمال التحكيم واختيار الأبحاث المشاركة.

كما يشهد البرنامج الفني توسعًا في التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتنظيم جلسات متخصصة، مع استمرار العمل لإضافة المزيد من الفعاليات التي تناقش أبرز قضايا المياه.

وفي إطار تعزيز المشاركة الدولية، تم توجيه ١٣٣ دعوة رسمية لممثلين من مختلف دول العالم، وتلقت اللجنة المنظمة ردودًا من ١٣ دولة حتى الآن، مع استمرار التنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية.

واستعرض التقرير تطورات المسابقات الداعمة للشباب والباحثين، حيث تقدم (١٦٧) متسابقًا لمسابقة "شباب المبتكرين"، و(١١٧) مشروعًا لمسابقة "على القد" و (٣٧) متسابقًا لمسابقة "أطروحة الثلاث دقائق"، بينما يبدأ استقبال مشروعات مسابقة "أفضل مشروعات التخرج" اعتبارًا من ١٥ أغسطس ٢٠٢٦.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع تنظيم عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية رفيعة المستوى، من بينها "المؤتمر العربي السابع للمياه" خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ تحت عنوان: "المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة"، لمناقشة قضايا كفاءة استخدام المياه، وحوكمة الموارد المشتركة، والتمويل المبتكر، والموارد غير التقليدية، والإدارة الذكية للمياه.

كما يستضيف الأسبوع حدثًا دوليًا رفيع المستوى حول الأمن المائي ينظمه المجلس العالمي للمياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية بجمهورية الصين الشعبية، إلى جانب الجلسة التحضيرية الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، فضلًا عن التنسيق لتنظيم جلسة ضمن مسار "الطريق إلى الرياض ٢٠٢٧” بالتعاون مع منظمي المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

ويستضيف أسبوع القاهرة التاسع للمياه كذلك الجلسة التحضيرية الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، والتي تجمع رؤساء الحوارات التفاعلية (٢ و٣ و٥)، بهدف تنسيق الأولويات، وتعزيز الترابط بين مسارات الحوار، وصياغة رسائل وتوصيات مشتركة تسهم في دعم مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

كما يجري التنسيق مع منظمي المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه بالمملكة العربية السعودية والمجلس العالمي للمياه لتنظيم جلسة خاصة ضمن فعاليات الأسبوع، في إطار مسار "الطريق إلى الرياض ٢٠٢٧"، بما يعزز استمرارية الحوار الدولي، ويضمن تكامل مخرجات أسبوع القاهرة للمياه مع أعمال المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

وأكد الدكتور سويلم استمرار المتابعة الدورية لكافة الاستعدادات التنظيمية والفنية، لضمان خروج النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه بصورة تليق بالمكانة الدولية التي يحظى بها الحدث، وتعكس الدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم الحوار الدولي حول قضايا المياه وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

أسبوع القاهرة التاسع للمياه أسبوع القاهرة للمياه وزير الري

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