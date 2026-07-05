زاهي حواس يفتتح معرض «توت عنخ آمون» بباريس ويوقع أحدث مؤلفاته عن الفرعون الذهبي

افتتح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، معرض الملك توت عنخ آمون (النسخ المقلدة) بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط أجواء احتفالية مبهرة وبحضور السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، وكوكبة من الشخصيات العامة والمثقفين.

ويضم المعرض أكثر من 1000 قطعة أثرية مقلدة بدقة فائقة تمثل روائع الكنوز الفريدة للفرعون الذهبي، وتتميز طريقة العرض بأسلوبها المبهر الذي يدمج بين سحر التاريخ والتقنيات الحديثة؛ حيث يتضمن العرض قصة اكتشاف المقبرة الشهيرة عبر الأقراص المدمجة (CD)، بالإضافة إلى تقديم تجربة تفاعلية ومغامرة افتراضية مشوقة في أعماق الآثار المصرية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR).

وقد حظي المعرض بإقبال جماهيري لافت؛ حيث استقبل أكثر من 500 زائر في يومه الأول، ليواصل المعرض مسيرته العالمية الناجحة بعد أن طاف أغلب دول العالم وجذب حتى الآن نحو 18 مليون زائر.

وفي سياق متصل، وفي اليوم التالي للافتتاح، ألقى الدكتور زاهي حواس محاضرة علمية وتوعوية كبرى استعرض خلالها أحدث الاكتشافات الأثرية في مصر، حيث حظي بتقديم خاص من السفير المصري بفرنسا طارق دحروج، وشهدت المحاضرة حضوراً كثيفاً من المفكرين، والمثقفين، والسياسيين، وعشاق الحضارة المصرية القديمة في فرنسا.

واختتمت الفعاليات بقيام الدكتور زاهي حواس بتوقيع أحدث مؤلفاته العلمية عن الفرعون الصغير، والذي يحمل عنوان «توت عنخ آمون.. من كارتر إلى المدينة الذهبية»، وسط تفاعل وحفاوة بالغة من الجمهور الحاضر.