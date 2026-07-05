سلامة الغذاء: 175 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع والإفراج عن 1414 رسالة واردة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ24 لعام 2026، عن الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو، كاشفًا عن تصدير 175 ألف طن من المنتجات الغذائية إلى 191 دولة حول العالم، والإفراج عن 1042 رسالة غذائية تحت التحفظ و372 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



رقابة المصانع



وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 67 زيارة معاينة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 10 منشآت، فيما استوفت 3 منشآت أخرى اشتراطات الهيئة ضمن جهود توفيق الأوضاع.

فحص محطات التعبئة

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 58 زيارة فحص وتفتيش بمحافظات المنوفية والبحيرة والشرقية والغربية والدقهلية والفيوم والأقصر وبني سويف، وتم تسجيل 3 منشآت جديدة، وإصدار 803 أذون تصدير لحاصلات زراعية لصالح 606 شركات مصدرة.



175 ألف طن صادرات



وبحسب تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3549 رسالة بإجمالي 175 ألف طن صادرة عن 1380 شركة، وشملت 737 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت الفواكه والخضراوات والدرنات ومحضرات الخضر والفاكهة والدقيق ومنتجات الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.



الموالح تتصدر



وسجلت الفواكه المصدرة 41 صنفًا بإجمالي 41 ألف طن، تصدرتها الموالح بنحو 20 ألف طن، تلتها الفراولة والعنب بإجمالي 9 آلاف طن لكل منهما.



وبلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 44 صنفًا بإجمالي 30 ألف طن، وجاء البصل في الصدارة بنحو 7 آلاف طن، تلاه الفاصوليا والبطاطس بإجمالي 5 آلاف طن لكل منهما.



أسواق عربية رئيسية



وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها لبنان والجزائر والسودان وليبيا، من بين 191 دولة استوردت منتجات غذائية مصرية.

وجاء ميناء سفاجا في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 625 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ507 رسائل، ثم ميناء دمياط بـ459 رسالة.



شهادات التصدير



وأصدرت الهيئة 1100 شهادة صحية للتصدير خلال الفترة الماضية وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.



الواردات الغذائية



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 1556 رسالة بإجمالي 138 ألف طن، استوردتها 842 شركة، وشملت القمح وفول الصويا والزيوت المتنوعة.

وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها الولايات المتحدة وإندونيسيا وروسيا وأستراليا، من بين 82 دولة صدرت منتجات غذائية للسوق المصرية.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 588 رسالة، يليه مطار القاهرة الدولي بـ346 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ186 رسالة.



إفراجات وتحفظات



وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1042 رسالة غذائية تحت التحفظ، و372 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ85 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وإصدار تراخيص استيراد لـ52 مستوردًا.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 48 مأمورية تحفظ شملت 63 منشأة غذائية، وتم التحفظ على 181 رسالة غذائية واردة، والاستمرار في التحفظ على 22 رسالة مرفوضة معمليًا، إلى جانب إعادة تصدير 5 رسائل مرفوضة.



موسم القمح المحلي



وشاركت الهيئة من خلال غرفة عمليات السلع الاستراتيجية في متابعة لجان استلام القمح المحلي بمختلف المحافظات، مع إضافة فترة عمل مسائية من الثامنة مساءً حتى منتصف الليل لتيسير تسليم المحصول للمزارعين.



1687 مخزنًا مسجلًا



ونفذت الإدارة 45 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر والبحيرة والشرقية وبني سويف والغربية والمنوفية والدقهلية، ليصل إجمالي المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1687 مخزنًا.



119 شكوى غذائية



واستقبلت الهيئة 119 شكوى من جهات مختلفة، بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك والموقع الإلكتروني للهيئة، وتم التعامل مع عدد منها فيما تستكمل إجراءات فحص الشكاوى الأخرى.

ونفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات على 296 منشأة غذائية بمحافظات الإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية وبورسعيد والدقهلية، واتخذت الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة.



رقابة السلاسل التجارية



وشهد الأسبوع تنفيذ 42 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وبورسعيد والشرقية وسوهاج والإسماعيلية والسويس والأقصر والغردقة.

وبلغ إجمالي الفروع المسجلة لدى الهيئة 2225 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.



الأغذية الخاصة



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 20 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 345 منتجًا جديدًا، ونفذت مأموريتين رقابيتين، واعتمدت 15 شركة، وأصدرت 21 شهادة بيع حر و93 موافقة إعلانية.



المحال العامة



وشهد الأسبوع تسجيل 430 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 575 معاينة على مستوى الجمهورية، فيما استوفت 307 منشآت اشتراطات التسجيل، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 79 ألفًا و665 منشأة.



رقابة الألبان



ونفذت الهيئة 8 مأموريات تفتيشية على المحالب ومأموريتين على مراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة والفيوم والدقهلية والقليوبية والإسماعيلية.



المنشآت السياحية



وكثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، ونفذت 48 زيارة بمحافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والسويس وأسوان والأقصر ومرسى مطروح والدقهلية.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 جولة رقابية بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر والقليوبية وقنا.



رقابة المجازر



ونفذت الإدارة العامة للمجازر 13 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، و72 جولة متابعة على مصانع المغلفات الطبيعية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والبحيرة، مع تسجيل مصنعين جديدين للأمعاء وإصدار 12 إذن تصدير لدول الاتحاد الأوروبي.

مواد ملامسة الغذاء

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 16 مأمورية رقابية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والإسكندرية ودمياط، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 881 منشأة.



قطاع الأسماك



كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 10 زيارات ميدانية بمحافظة كفر الشيخ، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 806 منشآت تشمل المصانع والموردين والمراكب والمزارع السمكية.

فحص التظلمات

وقامت لجنة التظلمات بفحص 314 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، في إطار مراجعة قرارات التحفظ والرفض الخاصة بالرسائل الغذائية الواردة.



حملات السوق المحلي



وعلى مستوى السوق المحلي، نفذت الهيئة 1209 مأموريات رقابية شملت 225 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا بالمحافظات، وتم المرور على 4486 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وترخيص 89 سيارة تبريد وتجميد.

كما نفذت الهيئة 1341 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب حملات مشتركة استهدفت 42 منشأة غذائية بالقاهرة.



حملات المحافظات



وشهدت المحافظات حملات مشتركة واسعة، أسفرت عن ضبط وإعدام أطنان من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتحرير عشرات المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية وقرارات صادرة عن النيابة العامة، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء ويحافظ على صحة المستهلكين في مختلف أنحاء الجمهورية.