"المركزي" يوجه القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية بمجال الرعاية الصحية

وجه البنك المركزي، القطاع المصرفي بدعم المبادرات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، حيث زادت نسبة مساهمات المسؤولية المجتمعية بالبنوك المصرية المخصصة لقطاع الصحة لترتفع من 42% في عام 2025 إلى أكثر من 50% خلال الربع الأول من عام 2026.

وذكر البنك، في بيان اليوم ، أن المساهمات شملت دعم مبادرات وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة الي تجهيز والمساهمة في تأسيس مراكز طبية ومستشفيات متخصصة في أمراض القلب، الأورام، الزهايمر، وعلاج الحروق والسرطان.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء الأهمية التي يوليها لتحسين مستوى الخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أنه قام والقطاع المصرفي المصري بدعم ورعاية المبادرة الرئاسية لرعاية أطفال مرضي السكري من النوع الأول (أبطالنا السكر) والتي تهدف إلى توفير أجهزة قياس ومتابعة الأنسولين - دون الوخز التقليدي - لأطفال الأسر الأولى بالرعاية، من خلال قيام عدد من البنوك بتغطية تكلفة المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية عام 2026، وتوفير المزيد من أجهزة قياس السكر للأطفال خلال المرحلة الثانية.

وذكر البيان أنه بالتكامل مع جهود الدولة لتخفيف معاناة المرضى قام البنك المركزي والقطاع المصرفي بدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، عبر تسريع وتيرة إجرائها بالشراكة مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية التابع لوزارة الصحة والسكان؛ حيث ركزت مرحلتها الأولى على التخصصات الأعلى كثافة مثل جراحات القلب، المفاصل، وزراعة القرنية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري والصندوق لتوسيع قاعدة المستفيدين على مدار 3 سنوات بدءًا من عام 2026، مع مواصلة التركيز على التخصصات الأكثر إلحاحًا.

وأشار إلى أنه استمرارًا لجهود البنك المركزي في دعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، قام البنك والقطاع المصرفي بدعم تشغيل مجمعات الرعاية المركزة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وتجهيز مستشفى المبرة بمصر القديمة، وتطوير مركز أورام الفيوم، بجانب تطوير البنية التحتية والخدمات بالمستشفيات الجامعية مثل المعهد القومي للأورام (جامعة القاهرة)، والمدينة الطبية (جامعة عين شمس)، بالإضافة إلى تجهيز أول مركز متخصص لزراعة الكبد على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة المنصورة.

وامتدت مساهمات البنك المركزي والقطاع المصرفي في المجال الصحي لتشمل دعم المراكز الطبية والمستشفيات المتخصصة مثل إنشاء وتجهيز مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالشيخ زايد، وتجهيز أول مستشفى متخصص لعلاج مرضى الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط "أهل مصر" مع تأهيل الكوادر الطبية، وكذلك إنشاء وتجهيز مستشفى بهية بالشيخ زايد المتخصص في الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وتطوير مستشفى عبلة الكحلاوي لمرضى الزهايمر وكبار السن بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية.