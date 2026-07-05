موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو.. هل توجد زيادة؟

تترقب ملايين الأسر المستفيدة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو، والمرتقب خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول زيادة معاشات تكافل وكرامة مع السنة المالية الجديدة في يوليو الجاري ، خاصة بعد إعلان رسمي من الحكومة عن زيادة المعاشات 2026 والتي تم تطبيقها منذ أيام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" لشهر يوليو 2026 اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إلى جانب منافذ الصرف المعتمدة وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

4.7 مليون أسرة مستفيدة

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 17 مليون مواطن من الفئات الاولى بالرعاية من خلال موازنة سنوية تبلغ نحو 54 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتوفير الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2026

وتزايدت تساؤلات المواطنين بشأن وجود زيادة جديدة في قيمة الدعم النقدي المخصص لشهر يوليو، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن رفع قيمة المعاش حتى الآن.

وتظل آخر زيادة تم تطبيقها هي زيادة أبريل 2025 بنسبة 25%، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئاسية ضمن حزمة إجراءات استهدفت تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية الاستعلام أونلاين لتجنب الازدحام عبر "بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة" باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هنـــــا.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، من أبرزها:

أن تكون الأسرة من الفئات المستحقة للدعم وفقا لمعايير الوزارة.

ألا يكون للأسرة دخل ثابت أو معاش تأميني يتجاوز الحدود المقررة.

انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأطفال وحضور جلسات التوعية المقررة ضمن البرنامج.

استيفاء جميع الشروط والضوابط المنظمة للحصول على الدعم النقدي.

برنامج تكافل وكرامة

ويهدف برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مارس 2015 لمساعدة الأسر المحتاجة والمعيلة والأطفال وغيرهم من الفئات المستحقة، كما يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع من خلال المساعدات الشهرية النقدية وذلك لتحسين الظروف المعيشية وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية من غذاء وصحة وتعليم وتمكين هذه الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا على المدى الطويل.