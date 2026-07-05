قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط
سؤال دمه تقيل مني.. مدحت شلبي يتحدث لـ مروان عطية عن ميسي.. شوف قال إيه؟
الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
أبو العينين: السلام بوابة التنمية وندعو لمرحلة من التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي
صلاح ضد ميسي.. مطبات تواجه العميد وسكالوني قبل مواجهة الفراعنة وراقصو التانجو
رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحان البلاغة ويشدد على توفير أقصى درجات الراحة للطلاب
لجنة فنية متخصصة للمراجعة.. تحرك برلماني عاجل بشأن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالقليوبية : الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط
فرحة طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى
اقتصاد التعدين في مصر.. كيف تحول القطاع إلى رافد جديد للنمو وجذب الاستثمارات؟
عون: لست مغرما بإسرائيل.. لكن أعطوني بديلا ينهي الحروب
معلم: امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 جاء موزونًا ومتدرجًا في الصعوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو.. هل توجد زيادة؟

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو
رشا عوني

تترقب ملايين الأسر المستفيدة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو، والمرتقب خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول زيادة معاشات تكافل وكرامة مع السنة المالية الجديدة في يوليو الجاري ، خاصة بعد إعلان رسمي من الحكومة عن زيادة المعاشات 2026 والتي تم تطبيقها منذ أيام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" لشهر يوليو 2026 اعتبارًا من منتصف الشهر الجاري، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، إلى جانب منافذ الصرف المعتمدة وخدمات الدفع الإلكتروني، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

4.7 مليون أسرة مستفيدة 

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة تضم ما يقرب من 17 مليون مواطن من الفئات الاولى بالرعاية من خلال موازنة سنوية تبلغ نحو 54 مليار جنيه، في إطار خطة الدولة لتوفير الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها.

زيادة معاش تكافل وكرامة 2026

وتزايدت تساؤلات المواطنين بشأن وجود زيادة جديدة في قيمة الدعم النقدي المخصص لشهر يوليو، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن رفع قيمة المعاش حتى الآن.

وتظل آخر زيادة تم تطبيقها هي زيادة أبريل 2025 بنسبة 25%، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئاسية ضمن حزمة إجراءات استهدفت تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية الاستعلام أونلاين لتجنب الازدحام عبر "بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة" باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الضغط هنـــــا.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، من أبرزها:

أن تكون الأسرة من الفئات المستحقة للدعم وفقا لمعايير الوزارة.
ألا يكون للأسرة دخل ثابت أو معاش تأميني يتجاوز الحدود المقررة.
انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأطفال وحضور جلسات التوعية المقررة ضمن البرنامج.
استيفاء جميع الشروط والضوابط المنظمة للحصول على الدعم النقدي.

برنامج تكافل وكرامة

ويهدف برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مارس 2015 لمساعدة الأسر المحتاجة والمعيلة والأطفال وغيرهم من الفئات المستحقة، كما يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع من خلال المساعدات الشهرية النقدية وذلك لتحسين الظروف المعيشية وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية من غذاء وصحة وتعليم وتمكين هذه الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا على المدى الطويل. 

معاش تكافل وكرامة موعد رف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو زيادة المعاشات زيادة معاش تكافل وكرامة استعلام تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

بوستر حفل تامر عاشور

تامر عاشور يحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي.. 17 يوليو

صورة أرشيفية

مكتبة مصر العامة بالدقي تطلق معرض بيع الكتب بأسعار رمزية للجمهور خلال يوليو

برنامج واحد من الناس

عمرو الليثي يتناول الـ قضية التي هزت الرأى العام في واحد من الناس.. الليلة

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد