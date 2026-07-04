يترقب ملايين المواطنين موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026، بالتزامن مع قرب بدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين، إذ تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم المساعدات الشهرية لنحو 4.7 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يوليو 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 موعدا لبدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو، وذلك وفقا للجدول الزمني المعتاد لصرف الدعم النقدي شهريا، من خلال جميع المنافذ المعتمدة على مستوى الجمهورية.

ما هو برنامج تكافل وكرامة؟

يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مارس 2015، بهدف تقديم دعم نقدي شهري للأسر الأكثر احتياجا، والأسر المعيلة، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الفئات المستحقة.

ويستهدف البرنامج توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة، ودعم حصولها على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والغذاء، إلى جانب تمكينها اقتصاديا واجتماعيا بما يسهم في تحسين جودة الحياة على المدى الطويل.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة وجميع البيانات المتعلقة بالدعم، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة، بما يتيح للمواطنين متابعة موقف بطاقاتهم بسهولة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة يوليو 2026

يمكن للمستفيدين صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026 من خلال عدد من المنافذ المعتمدة، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الضوابط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، من أبرزها:

أن تكون الأسرة من الفئات المستحقة للدعم وفقا لمعايير الوزارة.

ألا يكون للأسرة دخل ثابت أو معاش تأميني يتجاوز الحدود المقررة.

انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأطفال وحضور جلسات التوعية المقررة ضمن البرنامج.

استيفاء جميع الشروط والضوابط المنظمة للحصول على الدعم النقدي.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال توفير مساعدات نقدية شهرية تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الحياة للأسر المستفيدة.