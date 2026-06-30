قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضّلت المعاش.. القصة الكاملة لاستقالة دكتورة بالأزهر وإصرارها على مغادرة الجامعة
بدأت رسميًا | الأرصاد تفجر مفاجأة عن ظاهرة مثيرة
عمرو موسى : شعبان عبد الرحيم ربما كان سببا في خروجي من وزارة الخارجية
وفاة طالبة داخل لجنة الامتحان .. وجمال شعبان يوضح ما حدث
وزيرة التضامن تشهد تدشين كتاب رجل الأقدار لتوثيق مسيرة الرئيس السيسي
القصة الكاملة لغرق الطالب إبراهيم عماد في حمام سباحة بني عبيد | صور
أردوغان يهاجم إسرائيل بعد اعترافها بإبادة الأرمن: أيديكم ملطخة بدماء 75 ألفا من سكان غزة
هالاند يقود النرويج لدور الـ16 في كأس العالم بفوز قاتل على كوت ديفوار
بدء تسكين أسر عقار منشأة ناصر المنهار في وحدات بـ 15 مايو | صور
أسعار سبائك الذهب وسبيكة 10 جرامات اليوم الثلاثاء
أسهل طريقة لاستخراج مخالفات المرور بالموبايل
السر تحت سطح الأرض .. لماذا تضرب الزلازل بعض الدول أكثر من غيرها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضّلت المعاش.. القصة الكاملة لاستقالة دكتورة بالأزهر وإصرارها على مغادرة الجامعة

الدكتورة بالأزهر
الدكتورة بالأزهر
أحمد سعيد

أكدت جامعة الأزهر، أن الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار، المدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة؛ تقدمت باستقالتها إلى الدكتور عميد الكلية في 10 فبراير الماضي دون أن تُبدي أسبابًا. 

كواليس استقالة الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار من جامعة الأزهر 

وقام عميد الكلية باستدعائها ليسمع منها، ويقنعها بالعدول عن استقالتها؛ حرصًا على مستقبلها، فرفضت وأكدت أنها درست قرار الاستقالة بتأنٍ، وأن معاش والدها الذي ستتقاضاه بعد الاستقالة أفضل من راتبها بالجامعة، وأن الاستقالة ستحررها من الجامعة للعمل عبر المنصات الرقمية. 

وترغيبًا من عميد الكلية لها في العدول عن الاستقالة، أكد لها أنه يوافق على نقلها إلى كلية فرعية أخرى إذا كانت ما زالت ترغب في ذلك، لكنها رفضت أيضًا وأصرت على موقفها، فأمهلها 15 يومًا لتراجع نفسها قبل أن يرفع الأمر إلى الجامعة. 

وتواصلت معها الكلية بعد المهلة فأصرت على موقفها، فأحال العميد الأمر إلى الشئون الإدارية، ومنها إلى مجلس الجامعة الذي انتهى بجلسته رقم (729) بتاريخ 14 /5/ 2026م بإحالة الموضوع إلى لجنة التظلمات لأعضاء هيئة التدريس؛ للوقوف على أسباب الاستقالة وفحص الحالة.

واتصلت بها لجنة التظلمات أكثر من مرة، ووافقت على الحضور أمام اللجنة ثم غابت دون اعتذار، وطلب رئيس اللجنة إعادة الاتصال بها لكنها رفضت الرد، على الرغم من أنها ما زالت على قوة العمل وتتقاضى راتبها، لتفاجأ الكلية بإنذار على يد محضر من المحكمة يحملها مسئولية عدم قبول استقالتها. 

رأت لجنة التظلمات أن الاستقالة غير مسببة وتم عرض الموضوع على مجلس الجامعة بقبول الاستقالة اعتبارًا من تاريخ أول عرض لها على مجلس الجامعة، ووافق مجلس الجامعة على قبول استقالتها، وبناءً عليه وافق الدكتور رئيس الجامعة على قبول استقالتها مع الحق في العدول عنها خلال المدة القانونية.

وظهرت الدكتورة المذكورة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتحدثت بما تحدثت به وتداولته المنصات الرقمية المختلفة، مع أن الجامعة وفّرت لها السبل الشرعية لسماع أقوالها، وأتاحت لها فرص التحقيق فيما تذكر، ولم تكن متعسفة معها؛ بل كانت حريصة على منحها فرصة للعدول عن الاستقالة؛ خوفًا على مستقبلها، على الرغم من أن الملف الوظيفي للدكتورة المذكورة يشهد باعتيادها إثارة المشاكل مع إدارات الكلية المتعاقبة، وعدم قبول التكليفات الوظيفية لما يحقق مصلحة العمل. 

وأحيلت الدكتروة المذكروة إلى مجلس تأديب بمذكرة التحقيق رقم (228) لعام 2022م بسبب تغيبها عن العمل دون إذن، ورفضها التكليف وامتناعها عن أداء الواجب الوظيفي واقتحامها لمكتب عميد الكلية ووكيلها والتحدث بأسلوب غير لائق مع عميد الكلية.

وأحيلت أيضا إلى التحقيق رقم (201) لعام 2025 بسبب تغيّبها عن المراقبة بامتحانات الدراسات العليا للعام الجامعي 2024/ 2025م، وشمل التحقيق (22) محالًا منهم: (الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار) وانتهى التحقيق إلى مجازاتهم بخصم عشرين يومًا من بدل الجودة، وهو الحد الأدنى من الجزاءات التي تراوحت بين خصم عشرين يومًا من الجودة إلى شهر، وتظلمت الدكتورة المذكورة من العقوبة إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالتظلم رقم (370) لعام 2025م، وإلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بموجب مذكرة التحقيق رقم (201) لعام 2025م في نفس الوقت  وبنفس الموضوع، وتم فتح التحقيق مرة أخرى وانتهى إلى رفض تظلمها وتأييد العقوبة الموقّعة عليها؛ لعدم أحقيتها في رفع الجزاء.

وأكدت جامعة الأزهر حرصها الدائم على مصلحة جميع منسوبيها مع الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين، كما تتيح السبل المتنوّعة لتقديم الشكاوى والتظلمات التي يتم الفصل فيها عبر لجان قانونية محايدة، وترحب بتظلمات منسوبيها عبر الطرق الشرعية، وتحثهم على عدم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ادعاءات غير صحيحة قد تُعرض ناشرها للمساءلة القانونية، كما تقدر حرص وسائل الإعلام المهنية على نشر المعلومة الموثوقة بعد تأكيدها من المصادر الرسمية.

كواليس استقالة الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار استقالة الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار من جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر الدكتورة إيمان أحمد السيد عبد الستار كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

مشغولات ذهبية

الدولار يضغط على الذهب .. سعر عيار 21 الآن في مصر

الجزائر

فيفا حسم الجدل.. هل يتم إقصاء الجزائر والنمسا من كأس العالم 2026؟

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

الفنانة هبة عبد الغني

برسالة وطنية.. هبة عبد الغني تستحضر ذكريات 30 يونيو

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تواصل نشاطها الرياضي بصورة جديدة من الجيم

مؤسسة ساويرس تعلن فتح باب التقديم لجائزة "ساويرس الثقافية" في دورتها الثانية والعشرين لعام 2026

مؤسسة ساويرس تعلن فتح باب التقديم لجائزة "ساويرس الثقافية"

بالصور

مع انتشار حبوب اللقاح.. طرق للتخلص من حساسية الأنف فورًا

لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟
لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف؟

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

10 علامات خفية تؤكد الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهل هذه التغيرات

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد