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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يهنئ المستشارة هدى عيسى بتوليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية

المستشارة هدى عيسى
المستشارة هدى عيسى
محمد شحتة

تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى المستشارة هدى عيسى؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتولي سيادتها رئاسة هيئة النيابة الإدارية.

مفتي الجمهورية يهنئ المستشارة هدى عيسى بتوليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية

وأكد مفتي الجمهورية أن ما تضطلع به هيئة النيابة الإدارية من دورٍ أصيل في حماية انتظام العمل العام، وترسيخ مبادئ المساءلة، وصون المال العام، يُعد ركيزةً أساسيةً في دعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، بما يسهم في ترسيخ دولة القانون ودفع مسيرة التنمية الشاملة، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقها، وأن يسدد خطاها، وأن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار محمود أبو الدهب بتوليه رئاسة مجلس الدولة

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تقدَّم بخالص التهنئة إلى المستشار محمود أبو الدهب؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتولي سيادته رئاسة مجلس الدولة.

وأكد مفتي الجمهورية أن إحكام البناء القانوني، وتطوير الأطر التشريعية، تمثل دعائم أساسية في بناء الدولة الحديثة، وبها تستقيم مؤسساتها، وتُصان الحقوق، وتتحقق مصالح المجتمع، بما يعزز مسيرة الوطن نحو مزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار. 

وسأل الله العلي القدير أن يكلل جهوده بالتوفيق والسداد، وأن يبارك مساعيه، وأن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار ربيع لبنة بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض

كما تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وأكد مفتي الجمهورية أن استقرار الأوطان لا يكتمل إلا بعدالةٍ راسخة، تُعلي سلطان القانون، وتصون الحقوق، وتُرسِّخ المبادئ التي تُطمئن إليها النفوس، بما يعزز ثقة المجتمع في قضائه. 

ونوه بأن مكانة العدالة باعتبارها الركيزة الرئيسة لبناء الأمم والأوطان، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقه لكل خير، وأن يسدد على طريق الحق خطاه، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

المستشارة هدى عيسى مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية يهنئ المستشارة هدى عيسى النيابة الإدارية مفتي الجمهورية يهنئ المستشارة هدى عيسى بتوليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية

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