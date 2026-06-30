قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب إيقاف القرآن عند النوم؟.. أمين الإفتاء يجيب
قرب الـ 49.. انخفاض سعر صرف الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
"ما لحقتش أتهنى بيها"| عريس جديد يفاجأ بسرقة منزله بعد غياب يومين.. اختفاء ذهب وأموال ومقتنيات ثمينة
خسائر فادحة للدعم السريع.. الجيش السوداني يكشف عن انتصارات ميدانية في 5 محاور
خبر صادم.. مرسيدس تطلب من الموظفين العمل بالمجان
أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو
كتمة الصيف.. لماذا نشعر بحرارة أعلى من المعلنة في النشرات الجوية؟
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026
هليكوبتر تحسم المشهد.. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
هليكوبتر تحسم المشهد .. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
وزير البترول يبحث مع رئيس دانة غاز الإماراتية خطط زيادة الإنتاج من حقول الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار ربيع لبنة بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض

المستشار ربيع لبنة
المستشار ربيع لبنة
محمد شحتة

تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار ربيع لبنة بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض

وأكد مفتي الجمهورية أن استقرار الأوطان لا يكتمل إلا بعدالةٍ راسخة، تُعلي سلطان القانون، وتصون الحقوق، وتُرسِّخ المبادئ التي تُطمئن إليها النفوس، بما يعزز ثقة المجتمع في قضائه. 

ونوه بأن مكانة العدالة باعتبارها الركيزة الرئيسة لبناء الأمم والأوطان، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقه لكل خير، وأن يسدد على طريق الحق خطاه، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

مفتي الجمهورية يعزي السعودية في ضحايا سقوط طائرة أرامكو

يذكر أن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله سبحانه أن يتغمَّد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وأن يقي المملكة العربية السعودية وشعبها وشعوب المنطقة المنطقة كلها كل مكروه وسوء. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الإفتاء مفتي الجمهورية يهنئ المستشار ربيع لبنة مفتي الجمهورية يهنئ المستشار ربيع لبنة بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

ترشيحاتنا

السيارات الجديدة المنتظر طرحها في السوق المصري

أبرز السيارات الجديدة المنتظر طرحها في السوق المصري خلال يوليو

فورد

طرد مسئول كبير في فورد بسبب قطعة بسكويت

Red Magic Gaming Tablet

لمحبي الألعاب.. شركة Red Magic تعلن عن أحدث أجهزتها اللوحية الرائدة

بالصور

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

احذر.. الإفراط في تناول هذا الطعام يزيد التهاب الأمعاء

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة.. وصفة صحية غنية بالألياف والبروتين

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد