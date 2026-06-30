تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار ربيع لبنة بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض

وأكد مفتي الجمهورية أن استقرار الأوطان لا يكتمل إلا بعدالةٍ راسخة، تُعلي سلطان القانون، وتصون الحقوق، وتُرسِّخ المبادئ التي تُطمئن إليها النفوس، بما يعزز ثقة المجتمع في قضائه.

ونوه بأن مكانة العدالة باعتبارها الركيزة الرئيسة لبناء الأمم والأوطان، سائلًا الله العلي القدير أن يوفقه لكل خير، وأن يسدد على طريق الحق خطاه، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

مفتي الجمهورية يعزي السعودية في ضحايا سقوط طائرة أرامكو

يذكر أن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله سبحانه أن يتغمَّد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على ذويهم بالصبر والسلوان، وأن يقي المملكة العربية السعودية وشعبها وشعوب المنطقة المنطقة كلها كل مكروه وسوء. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.