15 ألف راتب.. وظائف خالية بالشركات والفنادق الكبرى

يزداد اهتمام الباحثين عن فرص العمل بمتابعة الوظائف التي تعلنها وزارة العمل، والتي تتضمن فرصا متنوعة في عدد من الشركات والفنادق الكبرى، برواتب مجزية ومزايا وظيفية تشمل التأمينات والحوافز وفرص الترقي، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل والحد من معدلات البطالة.

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وظائف فنادق شرم الشيخ برواتب تصل إلى 15 الف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، برواتب تبدأ من 7الاف جنيه وتصل إلى 15500 جنيه وفقا لطبيعة الوظيفة والخبرة.

الوظائف المطلوبة

رئيس قسم السخن: عدد 1.

رئيس قسم البارد "مانجيه": عدد 1.

طباخ ساخن: عدد 3.

مشرف أماكن عامة: عدد 1.

مضيف: عدد 1.

شروط التقديم

حددت الوزارة عددا من الشروط للراغبين في التقديم، تشمل:

الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

امتلاك خبرة سابقة في نفس مجال الوظيفة.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و45 عاما.

المزايا الوظيفيه

توفر الوظائف رواتب تتراوح بين 7 الاف و15الف جنيه، إلى جانب العمل بأحد الفنادق الكبرى في منطقة خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ.

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طريقة التقديم

أوضحت وزارة العمل أن التقديم يتم من خلال التواصل عبر الهاتف أو تطبيق واتساب على الرقم:

01067623771

وأكدت أن هذه الفرص تأتي ضمن النشرة القومية للتشغيل التي تستهدف توفير فرص عمل مناسبة للشباب وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

وظائف شركة للتطوير الزراعي برواتب حتى 10 آلاف جنيه

كما أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل بإحدى شركات التطوير الزراعي في عدد من التخصصات، برواتب شهرية تتراوح بين 7الاف و10 الاف جنيه، مع توفير التأمينات الاجتماعية وحوافز مالية وفرص للتدرج الوظيفي.

التخصصات المطلوبة

مشرف تشغيل.

مهندس جودة.

مشرف توريدات.

مشرف صادر.

أخصائي عمليات.

فرد أمن.

شروط التقديم

الحصول على مؤهل عال أو متوسط بحسب طبيعة الوظيفة.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 23 و35 عاما.

طرق التقديم

يمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

مديريات العمل في مختلف المحافظات.

التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وظائف هندسية برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

وفي سياق متصل، أعلنت إحدى الشركات العاملة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الهندسية برواتب تنافسية ومزايا متنوعة.

مهندس ميكانيكا قوى

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة تخصص ميكانيكا قوى، مع خبرة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

ويتراوح عمر المتقدم بين 30 و45 عاما، بينما يبدأ الراتب الأساسي من 9,000 جنيه ويصل إلى 15,000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز شهرية تتراوح بين 3,000 و5,000 جنيه، مع احتساب ساعات العمل الإضافية وتوفير التأمينات الاجتماعية.

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مهندس إنشائي

تشترط الشركة حصول المتقدم على بكالوريوس الهندسة المدنية، مع خبرة عملية تتراوح بين 10 و15 عاما، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الحاسب الآلي.

ويتراوح عمر المتقدم بين 35 و50 عاما، بينما يتراوح الراتب الأساسي بين 12,000 و20,000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز شهرية من 3,000 إلى 6,000 جنيه، مع توفير التأمينات الاجتماعية والعمل بدوام كامل.

وتشمل أبرز المهام الوظيفية إعداد وحصر أعمال الخرسانات والمباني والتشطيبات، واستخدام برامج SAP وETABS وColumn، وإعداد النوتة الحسابية والجداول الزمنية للمشروعات باستخدام Primavera أو Microsoft Project، إلى جانب إعداد المقايسات وحصر الكميات، ومراجعة اللوحات الإنشائية والمعمارية، ومراجعة الفروقات بين لوحات التراخيص والتنفيذ، وإعداد المقايسات النهائية للمشروعات.

مهندس معماري

كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى مهندس معماري متخصص في تصميم المشروعات، يشترط حصوله على بكالوريوس الهندسة المعمارية، مع خبرة تتراوح بين 7 و10 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

ويتراوح عمر المتقدم بين 25 و40 عاما، فيما يبدأ الراتب الأساسي من 8,000 جنيه ويصل إلى 40,000 جنيه، بالإضافة إلى حوافز مالية تتراوح بين 2,000 و4,000 جنيه، مع توفير التأمينات الصحية والاجتماعية، واحتساب ساعات العمل الإضافية، والعمل بنظام الدوام الكامل.