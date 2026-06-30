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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

براتب 10 آلاف جنيه.. وظائف وزارة الشباب والرياضة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخاليه التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة عن توافر فرص عمل جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة توفير وظائف للشباب داخل شركات القطاع الخاص، مع تقديم حزمة من المزايا التي تشمل الرواتب المناسبة والتأمينات والحوافز.

التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المتاحة بالشركة التخصصات التالية:

عمال إنتاج.
فني سنجل فيسر.
فني دبل بيكر.
مراقبو أمن.
فني كهرباء باور.

وظائف 

شروط التقديم

حددت الوزارة عددا من الشروط للراغبين في التقديم، أبرزها:

الحصول على مؤهل متوسط.
الأجر.
علاوة سنوية.
تأمين اجتماعي.
تأمين  العمل بمدينة العبور بالمنطقة الصناعية الأولى.

المزايا الوظيفية

يحصل المقبولون على مجموعة من المميزات، من بينها:

توفير وسائل انتقال.
وجبة يومية.
منح موسمية خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي الشريف.
إجازات سنوية مدفوعة
صحي.
تأمين خاص.

طريقة التقديم

يتم التقديم من خلال استكمال استمارة التوظيف التي خصصتها وزارة الشباب والرياضة للراغبين في الالتحاق بالوظائف.

وظائف 

وظائف برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل بإحدى شركات التطوير الزراعي، برواتب شهرية تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه، إلى جانب مزايا تشمل التأمينات الاجتماعية والحوافز المالية وإمكانية الترقي الوظيفي.

الوظائف المتاحة

تشمل التخصصات المطلوبة:

مشرف تشغيل.
مهندس جودة.
مشرف توريدات.
مشرف صادر.
أخصائي عمليات.
فرد أمن.

شروط التقديم

أوضحت الوزارة أن التقديم يتطلب:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 23 و35 عاما.

أماكن وطرق التقديم

أتاحت وزارة العمل التقديم من خلال:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.
مديريات العمل في مختلف المحافظات.
التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.
الموقع الإلكتروني الرسمي 

وظائف 

لوزارة العمل.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود الدولة للتوسع في توفير وظائف للشباب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وفتح مجالات جديدة للتوظيف.

ودعت الجهات المعنية الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل واستيفاء الشروط المطلوبة، للاستفادة من الوظائف المتاحة وما توفره من رواتب مناسبة ومزايا وظيفية متنوعة.

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