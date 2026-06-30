التنمية المحلية والبيئة: فتح باب التقديم لشغل 21 وظيفة بنظام التعاقد

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة فتح باب التقديم لشغل عدد 21 وظيفة بنظام التعاقد الوظيفي بديوان عام الوزارة ، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2018، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار جهود الدولة لدعم الجهاز الإداري بكوادر مؤهلة ورفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة.

وظائف شاغرة بوزارة التنمية المحلية والبيئة

وأوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن الإعلان يتضمن التعاقد لشغل (3) وظائف باحث قانوني، و (4) وظائف أخصائي تخطيط عمراني، و(8) وظائف أخصائي حاسبات آلية، و (6) وظائف مهندس، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

التقديم يتم إلكترونيًا

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي من خلال بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 29 يوليو 2026، عبر الرابط:

https://jobs.caoa.gov.eg مع الالتزام بكافة الشروط والمستندات المطلوبة والمعلنة عبر البوابة.

شروط التقديم للوظائف الشاغرة

وأوضحت الوزارة أن التقديم للوظيفة يشترط أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، وحسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، بالاضافة الي ألا يزيد سن المتقدم على (35) عامًا في تاريخ نشر الإعلان،

وأضافت الوزارة أنه يتعين علي المتقدم للوظيفة المستوفي للشروط اجتياز الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن ، والتدريبات المقررة، الي جانب الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمرشحين ممن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة، على أن يتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، مع سداد رسوم أداء الامتحان وقدرها 350 جنيهًا من خلال وسائل السداد الإلكترونية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط علي المتقدم لوظيفة باحث قانوني الحصول على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جدا فأعلى، وبالنسبة لوظيفة أخصائي تخطيط عمراني الحصول على بكالوريوس تخطيط عمراني أو بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها تخصص (تخطيط عمراني/عمارة) بتقدير عام جيد فأعلى، وبالنسبة لوظيفة أخصائي حاسبات آلية الحصول على مؤهل عالي في مجال الحاسبات الآلية لا يقل عن جيد، بينما يشترط لوظيفة مهندس الحصول على بكالوريوس الهندسة تخصص (ميكانيكا – مدني – عمارة) بتقدير لايقل عن جيد.

وأكدت الوزارة أنه يتعين على المتقدمين تقديم أصول المستندات المطلوبة عند موعد الامتحان، وتشمل أصل وصورة بطاقة الرقم القومي السارية، وأصل وصورة المؤهل الدراسي وبيان التقدير، وأصل وصورة كارنيه نقابة المهندسين بالنسبة لوظيفة مهندس، وأصل وصورة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور، وأصل وصورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة "إن وجدت"، مشيرة إلى أن مراجعة أصول المستندات الخاصة بالمتقدمين ستتم قبل دخول الامتحان، ولن يسمح بدخول الامتحان إلا بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتأكد من استيفاء جميع الشروط والضوابط المقررة.

ودعت وزارة التنمية المحلية والبيئة الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على تفاصيل الإعلان وشروط شغل الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية، مع متابعة الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات خاصة بإجراءات المسابقة.