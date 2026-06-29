وزيرة التنمية المحلية تنعى رئيس طابا بعد حادث الوفاة الأليم

نعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، ببالغ الحزن والأسى وائل فؤاد حلمى عبد العال رئيس مركز ومدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء ، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث سير أثناء توجهه لحضور اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة .

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، وزملائه بمحافظة جنوب سيناء، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن الفقيد تم تعيينه كرئيس مجلس مدينة طابا مطلع شهر يونيو الجاري ، وشغل عدد من مناصب الإدارة المحلية ومنها سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو رديس وسكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نويبع وسكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة شرم الشيخ وسكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر وتميز الراحل بالإخلاص والتفاني في العمل وأداء المهام المكلف بها و خدمة المواطنين.