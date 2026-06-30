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وظائف هندسية برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف هندسية برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

وظائف
وظائف
محمد غالي

يواصل الباحثون عن فرص عمل في مختلف المحافظات متابعة أحدث الوظائف التي تعلنها وزارة العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، في إطار جهودها لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل جديدة للشباب، من خلال نشرات التوظيف الدورية التي تصدرها الوزارة.

وتتضمن أحدث الفرص المعلنة وظائف بإحدى الشركات الكبرى، برواتب شهرية تصل إلى 10 آلاف جنيه، إلى جانب عدد من المزايا الوظيفية، تشمل التأمينات الاجتماعية، والحوافز المالية، وفرص الترقي الوظيفي، بما يوفر بيئة عمل مستقرة للعاملين.

وظائف

وظائف شركة بالتطوير الزراعي

أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بشركة بالتطوير الزراعي، في عدد من التخصصات، تشمل:

مشرف تشغيل.
مهندس جودة.
مشرف توريدات.
مشرف صادر.
أخصائي عمليات.
فرد أمن.

شروط التقديم

حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 23 و35 عاما.
تتراوح الرواتب الشهرية بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه.

طرق التقديم

وأوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح من خلال عدة قنوات، هي:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.
مديريات العمل في مختلف المحافظات.
التواصل المباشر مع الشركات المعلنة.
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وظائف

وظائف هندسية برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

وفي سياق متصل، أعلنت إحدى الشركات العاملة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الهندسية، برواتب ومزايا تنافسية.

 مهندس ميكانيكا قوى

تشترط الشركة أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة – تخصص ميكانيكا قوى، مع خبرة عملية تتراوح بين 5 و10 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

ويتراوح عمر المتقدم بين 30 و45 عاما، بينما يبدأ الراتب الأساسي من 9 آلاف جنيه ويصل إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى حوافز شهرية تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه، مع احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير التأمينات الاجتماعية.

 مهندس إنشائي

كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى مهندس إنشائي حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية، بخبرة تتراوح بين 10 و15 عاما، مع إجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي.

وتشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 35 و50 عاما، فيما يتراوح الراتب الأساسي بين 12 ألفا و20 ألف جنيه، إلى جانب حوافز شهرية تتراوح بين 3 و6 آلاف جنيه، مع توفير التأمينات الاجتماعية والعمل بنظام الدوام الكامل.

وتشمل أبرز المهام الوظيفية:

حصر أعمال الخرسانات والمباني والتشطيبات.
استخدام البرامج الهندسية مثل SAP وETABS وColumn.
إعداد النوتة الحسابية والجداول الزمنية للمشروعات باستخدام Primavera أو Microsoft Project.
إعداد المقايسات وحصر الكميات والخامات.
مراجعة اللوحات الإنشائية والمعمارية.
تنفيذ التعديلات المعمارية البسيطة عند الحاجة.
مراجعة الفروقات بين لوحات التراخيص ولوحات التنفيذ.
إعداد المقايسات النهائية للمشروعات متضمنة البنود والأسعار.

وظائف

مهندس معماري

كما أعلنت الشركة عن توافر فرصة عمل لمهندس معماري متخصص في تصميم المشروعات، على أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة المعمارية، مع خبرة تتراوح بين 7 و10 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

وحددت الشركة الفئة العمرية المطلوبة بين 25 و40 عاما، فيما يتراوح الراتب الأساسي بين 8 آلاف و40 ألف جنيه، بالإضافة إلى حوافز مالية تتراوح بين ألفي و4 آلاف جنيه، مع توفير التأمينات الصحية والاجتماعية، واحتساب ساعات العمل الإضافية، وذلك بنظام الدوام الكامل.

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