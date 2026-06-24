محافظ القاهرة يترأس لجنة اختيار القيادات لشغل 5 وظائف مدير عام

ترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بنفقي الازهر،

ومدير عام الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة ، ومدير عام الإدارة العامة لمراقبة أعمال النظافة ، ومدير عام الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات، ومدير عام الإدارة العامة للقضايا والتحقيقات، لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة على استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر المؤهلة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد ٦٥ من المتقدمين للوظائف ، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.