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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بديوان وزارة التنمية المحلية والبيئة

لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية المحلية
لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية المحلية
ايمان البكش

ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية لاختيار المتقدمين علي بعض الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفي «الممتاز – العالى – المدير العام»، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2026.

اعضاء لجنة اختيار المتقدمين لوظائف القيادات بالوزارة

وتضم لجنة القيادات كل من د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ود. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق ود. طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات الوزارة .

إجراء المقابلات 

وأشارت د.منال عوض إلى أنه خلال اليوم الثالث لانعقاد اللجنة تم إجراء المقابلات لحوالى 97 متقدم على وظائف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الإدارة المركزية للموارد البشرية، الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية ومدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، عمليات الموارد البشرية، الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، المراجعة الداخلية والحوكمة و الأمن ، مشيرة إلى أن إجمالى عدد المتقدمين للإعلان بلغ 444 متقدماً و370 منهم مستوفين الشروط الخاصة بالإعلان بعد فحص ملفاتهم وتنطبق عليهم الشروط وقدموا المستندات الخاصة بالمسابقة ، مشيرة إلى أن من تم إجراء المقابلات لهم حتي الآن 161 متقدم  .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن لجنة القيادات تقوم خلال المقابلات الشخصية بالتعرف علي التاريخ الوظيفي لكل متقدم وخبراته ومقترحاته لتطوير الوظائف المتقدم إليها بالديوان العام للوزارة لاختيار أفضل العناصر المتقدمة .

23 وظيفة قيادية شاغرة

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية والبيئة قد أعلنت عن حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة ويتضمن الإعلان 2 وظيفة بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهي: الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ، كما تضمنت 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، تشمل: رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية، ورئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

شمل الإعلان 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات والإدارات العامة الحيوية، من بينها إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، و المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والتخطيط المحلي، المجالس المحلية، وشئون القيادات التنفيذية المحلية، وتطوير نظم العمل ومجالات التنمية المحلية، والتفتيش الفني والهندسي، وتنفيذ البرامج التدريبية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، وعمليات الموارد البشرية، والاستحقاقات والمزايا، والشؤون الإدارية، والأمن.

التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية والبيئة لجنة اختيار المتقدمين منال عوض الوظائف القيادية

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