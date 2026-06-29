رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتائج التظلمات المقدمة من المتقدمين لشغل عدد من الوظائف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من الجهات التابعة لوزارة النقل، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أن نتائج التظلمات يمكن الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

https://jobs.caoa.gov.eg⁠

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.