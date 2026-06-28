وظائف برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه .. شروط سهلة للتقديم

يبحث المواطنون عن فرص العمل الخاليه، التي أعلنتها وزارة العمل عن طرح دفعة جديدة من فرص العمل للشباب، بالتعاون مع إحدى كبرى شركات النقل البري، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص توظيف مناسبة لمختلف المؤهلات والتخصصات.

وتشمل الوظائف الجديدة مئات الفرص في المجالات الفنية والهندسية والإدارية، مع رواتب شهرية تتراوح بين 7 آلاف و15 ألف جنيه، وفقا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة والكفاءة، فيما تصل بعض الرواتب في شركات القطاع الخاص إلى 25 ألف جنيه شهريا.

فرص العمل الخاليه

أبرز الوظائف المتاحة

أوضحت وزارة العمل أن الفرص المطروحة تتضمن عددا من التخصصات الفنية والهندسية، أبرزها:

600 سائق حاصلون على رخصة قيادة درجة أولى أو ثالثة، بخبرة تتراوح بين سنة و3 سنوات، برواتب تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه شهريا.

20 مهندس ورشة ميكانيكا، على أن يتم تحديد الراتب وفقا للخبرة العملية.

125 فنيا في تخصصات الميكانيكا، والتبريد والتكييف، والكهرباء، والعفشة، والكاوتش، بواقع 25 فرصة لكل تخصص، مع رواتب قد تصل إلى 15 ألف جنيه لبعض الوظائف الفنية.

وظائف إدارية ومحاسبية

كما أعلنت الوزارة عن توافر فرص للكوادر الإدارية والمحاسبية، وتشمل:

40 محاسبا.

40 موظفا إداريا للعمل بمقار الشركة المختلفة، مع تحديد الأجور وفقا للخبرة والمؤهلات.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددا من الشروط العامة للالتحاق بالوظائف، وهي:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط بحسب متطلبات كل وظيفة.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عاما.

توافر الخبرة العملية المطلوبة في الوظائف التي تشترط ذلك.

كيفية التقديم

دعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى التوجه إلى مقر استقبال الطلبات الكائن في 4 شارع الجلاء، ميدان عبد المنعم رياض، أو التواصل عبر أرقام الاستفسار المخصصة لاستكمال إجراءات التقديم والمقابلات الشخصية.

فرص العمل الخاليه

وظائف بمدينة 6 أكتوبر

كما تضمنت نشرة التوظيف عددا من الفرص بمدينة 6 أكتوبر، تشمل:

3 مهندسي صيانة.

3 مهندسي مبيعات.

2 محاسب.

2 فني صيانة.

شروط ومزايا وظائف 6 أكتوبر

يشترط لشغل هذه الوظائف الحصول على مؤهل مناسب، وخبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، مع أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و27 عاما.

وتتراوح الرواتب بين 9 آلاف و11 ألف جنيه شهريا وفقا للخبرة والكفاءة، ويكون مقر العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وظائف برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

وتضمنت نشرة التوظيف أيضا فرصا متميزة داخل شركات القطاع الخاص في عدد من المحافظات، برواتب تنافسية وحوافز ومزايا متنوعة.

فني تشغيل بمدينة بدر

تشترط الوظيفة الحصول على دبلوم صناعي شعبة معدنية، وخبرة تتراوح بين 3 و10 سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

ويتراوح الراتب بين 10 آلاف و15 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى بدل تغذية، وتأمينات صحية واجتماعية، وساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر.

فرص العمل الخاليه

وظائف إدارية برواتب مرتفعة

تستهدف بعض الوظائف أصحاب الخبرات الإدارية التي تتراوح بين 5 و15 عاما، مع اشتراط الحصول على مؤهل عال.

وتتراوح الرواتب بين 12 ألفا و25 ألف جنيه شهريا، إلى جانب حوافز إضافية تصل إلى 10 آلاف جنيه، فضلا عن بدلات السكن والمواصلات والتأمينات الصحية والاجتماعية.

محاسب مالي بمدينة نصر

تتطلب الوظيفة خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المحاسبة والمراجعة، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

ويبلغ الراتب الأساسي 8 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى حوافز تتراوح بين ألف و1500 جنيه، مع توفير التأمينات الاجتماعية واحتساب ساعات العمل الإضافية.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز فرص التشغيل، ودعم الشباب والخريجين في الحصول على وظائف مناسبة بمختلف القطاعات، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.