برواتب تصل لـ9500 جنيه.. تفاصيل وظائف وزارة العمل الجديدة

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر يونيو 2026 (العدد 17)، عن توفر 450 فرصة عمل للشباب في قطاع الأمن والحراسة، للعمل بإحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الأمنية، وذلك بمواقع العمل في "كمبوندات" بمنطقة المعادي، برواتب مجزية وحزمة من المزايا التأمينية والخدمية.

وتأتي هذه فرص عمل في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة للشباب بمختلف المؤهلات، وضمان بيئة عمل آمنة بامتيازات تأمينية وصحية، في ظل سعي الدولة المصرية إلى خفض معدلات البطالة وتعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام الحكومة بدورها في ربط الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص، عبر نشرات دورية تغطي مختلف التخصصات والمحافظات.



تفاصيل الوظائف المطلوبة والرواتب المقررة

كشف الإعلان الصادر عن وزارة العمل عن احتياج الشركة المتخصصة في الخدمات الأمنية لشغل وظيفتين رئيسيتين، مع تحديد نطاق رواتب تنافسي لكل منهما، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مشرف أمن (100 وظيفة): راتب يتراوح ما بين 9000 و9500 جنيه شهرياً، ويتطلب هذا الدور قدرات قيادية وخبرة في إدارة فرق الحراسة وتنظيم المناوبات.

فرد أمن (350 وظيفة): راتب يتراوح ما بين 8000 و8500 جنيه شهرياً، وهي فرص عمل متاحة للراغبين في العمل الميداني بحماية المنشآت السكنية.

وتعد هذه الرواتب مجزية مقارنة بمتوسط الأجور في القطاع الخاص، خاصة مع حزمة المزايا الإضافية التي تقدمها الشركة، مما يجعل هذه فرص عمل جاذبة للعديد من الشباب الباحثين عن الاستقرار المادي.

شروط التقديم والمعايير المطلوبة لوظائف وزارة العمل

حددت الوزارة الضوابط العامة للقبول، وهي:

المؤهل الدراسي: متاح للحاصلين على (مؤهل متوسط - إعدادية - يجيد القراءة والكتابة)، مما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الشباب.

السن: أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عاماً، مع إعطاء أولوية للأفراد ذوي الخبرة السابقة في المجال الأمني أو العسكري.

وتؤكد هذه المعايير مرونة الإعلان واستهدافه لفئات عمرية ومؤهلات متنوعة، لتكون هذه فرص عمل متاحة لأكبر عدد ممكن من الراغبين.

المزايا الممنوحة للمقبولين

يقدم العمل حزمة مزايا شاملة للمقبولين، تتضمن:

توفير وجبات غذائية وإقامة للمغتربين، مما يقلل من الأعباء المعيشية.

تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص، وهو ما يضمن الحماية الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.

زيادة سنوية منتظمة في الرواتب، لضمان تحسن المستوى المعيشي للعاملين مع مرور الوقت.

وتعكس هذه المزايا حرص الشركة على تحسين جودة الحياة الوظيفية، مما يجعل هذه فرص عمل أكثر استدامة وجذباً للكفاءات الشابة.



زيادة سنوية منتظمة في الرواتب.

فرص عمل بقطاع النظافة

كما أشار الإعلان إلى حاجة الشركة لتعيين عمال نظافة من الجنسين للعمل بجميع المحافظات داخل (المولات، الشركات، والبنوك).

طريقة التقديم والتواصل

على الراغبين في التقدم للوظائف التوجه إلى المقر الكائن في:

25 أ عمارات العبور - صلاح سالم.

أو التواصل عبر الأرقام الهاتفية التالية المخصصة لاستقبال الطلبات:

01001835812 - 01062211979.