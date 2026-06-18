إتاحة مراكز تدريب وزارة العمل لتأهيل طلاب وخريجي جامعة القاهرة لسوق العمل

استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في عدد من المجالات، أبرزها التدريب المهني، وتأهيل طلاب وخريجي جامعة القاهرة لسوق العمل الداخلي والخارجي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل،وكذلك تنظيم ملتقيات توظيف مشتركة تجمع بين الطلاب والخريجين ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني، تستهدف إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة، من خلال تحديث المناهج التدريبية، والتوسع في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والشركاء الاجتماعيين.

واستعرض وزير العمل ملامح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي أطلقتها الوزارة خلال احتفالية عيد العمال الماضي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنها جاءت ثمرة تعاون مع منظمة العمل الدولية وشركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، بهدف بناء إطار وطني متكامل يربط بين التعليم والتدريب والتشغيل، ويعزز فرص حصول الشباب على وظائف لائقة ومستدامة، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية،وأشار إلى أهمية وضع هذه الاستراتيجية كخارطة طريق للعمل على هذا الملف ..

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع جامعة القاهرة والاستفادة من خبراتها العلمية وبرامجها الأكاديمية ومناهجها الحديثة في تطوير برامج التدريب والتأهيل، مؤكدًا إمكانية إتاحة إمكانيات مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ التدريبات العملية لطلاب وخريجي الجامعة، وتنظيم ندوات توعوية للتعريف بقانون العمل الجديد ومتطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي... كما أكد الوزير أهمية الاستعانة بخبرات أساتذة الجامعة في مراجعة وتطوير المناهج التدريبية التي يتم التدريب عليها داخل مراكز الوزارة، بما يضمن توافقها مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تتبنى رؤية متكاملة لربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتعمل على تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بصورة مستمرة، بما يواكب المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة... وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات العملية والمهنية لطلابها وخريجيها، من خلال التدريب الميداني، والشراكات مع مؤسسات الأعمال، ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.... واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لدراسة عدد من المبادرات والبرامج المشتركة التي تستهدف دعم طلاب وخريجي جامعة القاهرة، وتعزيز قدراتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة..