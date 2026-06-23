محافظ الوادي الجديد تترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة نائب مركز أول ونائب مركز ثانِ لمراكز المحافظة الخمسة والتي تم الإعلان عنها شهر مارس الماضي، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، ورؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشملت الاختبارات عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين استوفوا الشروط القانونية والبالغ عددهم (٤٩) متقدم، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة (٢٠١٦) ولائحته التنفيذية.

وأكّدت المحافظ أن اللجنة وضعت معايير تضمن الشفافية والنزاهة والعدالة المطلقة بين جميع المتقدمين، وإشراك رؤساء المراكز في تقييم المتقدمين وفقًا لطبيعة واحتياج كل مركز؛ بما يضمن تمكين وتصعيد العناصر القيادية المؤهلة ميدانيًا وإداريًا.

ويتواكب مع المشروعات التنموية وخطة التطوير الشاملة التي تشهدها المحافظة. وشدّدت المحافظ على ضرورة الارتقاء بمنظومة العمل، وتحسين مستوى وكفاءة الأداء الحكومي؛ بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اختيار الأكفأ والأنسب لشغل الوظائف المطلوبة، وتقديم رؤية واضحة لتطوير منظومة العمل.