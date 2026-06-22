وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخاليه التي أعلنتها وزارة النقل عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة، وذلك في إطار دعم الكفاءات وتطوير منظومة العمل بالوزارة، حيث دعت الراغبين في التقدم إلى تقديم طلباتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية، وفقا للشروط والضوابط المحددة لكل وظيفة.

فرص العمل

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للحركة

تشترط الوظيفة قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة (الأول أ) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو امتلاك خبرة لا تقل عن 17 عاما في مجال يتوافق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.

وتشمل المهام الوظيفية المشاركة في إعداد الخطة السنوية للإدارة بما يتوافق مع استراتيجية القطاع، ووضع الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تقييم الأداء وضمان الالتزام باللوائح والسياسات المعتمدة.

كما يتولى شاغل الوظيفة تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير نظم العمل وتحديد الاحتياجات البشرية والتدريبية والمالية والإدارية اللازمة لضمان تنفيذ المهام بكفاءة.

وتطبق على هذه الوظيفة نفس المستندات والشروط العامة المطلوبة للتقديم على وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل البحري.

فرص العمل

وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل البحري

تتطلب الوظيفة توافر عدد من المهارات والخبرات الأساسية لدى المتقدم، تشمل إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة، والإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، إلى جانب امتلاك قدرات قيادية عالية ومهارات التخطيط والمتابعة والتوجيه.

كما يشترط التمتع بمهارات إدارة الأزمات واتخاذ القرار وحل المشكلات، والقدرة على تحفيز العاملين على الابتكار والإبداع، فضلا عن امتلاك مهارات التفاوض والاتصال والعرض بمستوى متقدم.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت وزارة النقل مجموعة من المستندات الواجب تقديمها، وتشمل:

بيان حالة وظيفية معتمد يتضمن المؤهلات العلمية والحاصل عليها المتقدم، وتقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة، والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها، والدورات التدريبية الحاصل عليها، والعلاوات التشجيعية، وخطابات الشكر والتقدير، والجزاءات إن وجدت.

بيان بمقترح تطوير العمل، مع توضيح الإنجازات والإسهامات التي حققها المتقدم في جهة عمله مدعمة بالمستندات المؤيدة.

بيان بالمهارات والقدرات الخاصة، يشمل الابتكار والقيادة واتخاذ القرار، والمؤهلات العليا، وإجادة اللغات الأجنبية، والمعرفة بالحاسب الآلي، وسوابق العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث.

عدد 9 صور شخصية مقاس 4×6.

صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم أصل المستندات مرفقا به 8 صور من كل مستند.

فرص العمل

وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمتابعة مشروعات الموانئ

تتضمن مهام الوظيفة المشاركة في إعداد الدراسات الفنية الخاصة بخطط إنشاء الموانئ التجارية والتخصصية، وتقييم مدى صلاحية المواقع والمنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة.

كما يتولى شاغل الوظيفة الإشراف على مراحل تنفيذ مشروعات إنشاء الموانئ بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية والجهات المعنية، ومتابعة خطط تطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية، واقتراح الحلول والأساليب الحديثة لتقليل زمن بقاء السفن داخل الموانئ.

وتشمل المهام كذلك متابعة تطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للعمل بالموانئ البحرية واقتراح التعديلات اللازمة بما يتواكب مع متطلبات التطوير.

وتخضع الوظيفة لنفس شروط الخبرة والمستندات المطلوبة للوظيفتين السابقتين.

موعد التقديم

أوضحت وزارة النقل أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم على الوظائف المعلنة هو يوم 23 يونيو 2026، داعية الراغبين في الترشح إلى سرعة استكمال المستندات المطلوبة والتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية قبل انتهاء الموعد المحدد.