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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استغلوا الوظيفة.. إحالة 3 مسئولين بالدقهلية للنيابة العامة وللعسكرية.. ما الذي حدث؟

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسيني

تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية، بالضرب بيد من حديد على الفساد ومحاسبة المفسدين.. اتخذ محافظ الدقهلية إجراءات مشددة على 3 مسئولين بالمحافظة متهمين في وقائع فساد.. 

 

إحالة 3 مسئولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية للنيابة 

أحال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ثلاثة مسئولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى القرى التابعة لمركز منية النصر، إلى النيابة العسكرية والنيابة العامة، لاتهامهم بالفساد وباستغلال وظائفهم بالاتفاق والتواطؤ، وتسهيل البناء على أرض زراعية بدون ترخيص، على مساحة تقارب ٦٨٠ مترًا مربعًا.

المسئولون المحالون للنيابة

وأشار المحافظ إلى أن المُحالون هم: رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية و رئيس المكتب الزراعي بالقرية ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية للقرية.

لا محاباة في ارتكاب المخالفات أو استغلال الوظيفة العامة

وشدد المحافظ على أنه لا محاباة في ارتكاب المخالفات أو استغلال الوظيفة العامة، التي منحت للموظف ليكون حارسًا لتطبيق القانون ومنع التعديات، وليس مثل سئ للموظف العام، وأضاف أن العقوبة ستكون رادعة لكل من تُسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة ومخالفة القوانين واللوائح.

التهم تزوير وبناء مخالف

وتتضمن الواقعة قيام الأول باقامة مبنى عبارة عن سور من البلوك، مُسقّف بالسدة الخشبية وطبقة خرسانية، ويضم جزءا سكنيا وآخر مستغلا كمزرعة دواجن، كما تبيّن تزويره في محضر موافقة جهة الولاية (الزراعة) بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة والواقع، بهدف تمكين نفسه من قبول طلب التصالح على الأعمال المخالفة، مع الامتناع عن تحرير المحاضر اللازمة وتنفيذ الإزالة، كونها مُقامة دون ترخيص، وذلك بمساعدة الثاني والثالث، كل في نطاق اختصاصه.

القيادات السياسية محافظ الدقهلية احالة 3 مسئولين النيابة العسكرية

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