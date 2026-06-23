قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لجهود خفض التصعيد في المنطقة
داخل يتمخطر .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
أمين الإفتاء يوضح ثواب الأرملة التي تربي أبناءها وحدها: تكون في صحبة النبي
تغريم شركة أوبر 10 ملايين جنيه في وفاة حبيبة الشماع
ادعوله بالشفاء.. أحمد حسام ميدو يتعرض لـ جلطة بالمخ وهذه أهم أعراض مرضه
الشيخ خالد الجندي: لو بتصحى تشاهد كأس العالم يبقى تقدر تصحى للفجر
أعلى فوائد بـ 22% .. كيفية شراء الشهادات البنكية للأهلى ومصر
خطة دولية طارئة لإخراج 11 ألف بحّار من الخليج بعد إغلاق هرمز.. وضمانات أمنية لعبور السفن
جنود لم تروها | خالد الجمل : قصة الحمامة والعنكبوت عند الغار لم تثبت شرعًا .. فيديو
فاتورة الشيطان .. ​مشاهد مثيرة في إعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | خاص
تطرح رؤية جديدة.. إيطاليا: دعم الجيش اللبناني وترسيخ سلطة الدولة في صدارة الأولويات
من قلقه على ابنه | منشور مثير لـ خالد الغندور عن إصابة ميدو بالجلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

راتب 16 ألف جنيه شهريا | وظائف خالية .. والتقديم بشروط سهلة

وظائف
وظائف
محمد غالي

تواصل وزارة العمل جهودها لتعزيز توفير الوظائف أمام الشباب والخريجين من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وظائف

وظائف خاليه باعلان وزارة العمل 

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن طرح عدد من الوظائف الجديدة بإحدى الشركات الكبرى، برواتب تصل إلى أكثر من 16 ألف جنيه شهريا، إلى جانب مجموعة من المزايا الوظيفية التي تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وفرص حقيقية للنمو والتطوير المهني.


وتواصل وزارة العمل طرح فرص توظيف بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بمختلف المحافظات والتخصصات، بما يسهم في تحسين مستويات الدخل وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم التطور المهني للعاملين.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بإحدى الشركات الكبرى، برواتب شهرية تصل إلى أكثر من 16 ألف جنيه، وذلك ضمن خطتها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والخريجين.

وظائف

وتتنوع الوظائف المطروحة لتناسب مختلف المؤهلات والخبرات، مع حزمة من المزايا تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، والحوافز، وبرامج التدريب والتأهيل المهني.

الوظائف المتاحة

أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل بشركة «أريستون لحلول تسخين المياه» في التخصصات التالية:

10 وظائف مراقب جودة براتب شهري 7,721 جنيها.
40 وظيفة عامل إنتاج براتب شهري 7,427 جنيها.
3 وظائف فني صيانة ميكانيكية براتب شهري 13,693 جنيها.
4 وظائف فني صيانة كهربائية براتب شهري 16,125 جنيها.
وظيفتان لفني مكبس براتب شهري 10,717 جنيها.

شروط التقديم

حددت الوزارة عددا من الشروط للالتحاق بهذه الوظائف، أبرزها:

الحصول على مؤهل متوسط أو إجادة القراءة والكتابة، وفقا لطبيعة الوظيفة المطلوبة.
تتراوح الرواتب بين 7,427 و16,125 جنيها شهريا بحسب التخصص والخبرة.
مقر العمل بمدينة السادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الثانية.

وظائف

كيفية التقديم

أوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن للراغبين التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة ضمن النشرة الوظيفية، أو التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل، وتوفير وظائف مناسبة بمزايا ورواتب تنافسية.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر القنوات الرسمية المعلنة، والاستفادة من الفرص المتاحة قبل استكمال الأعداد المطلوبة.

وظائف الوظائف القطاع الخاص وزارة العمل العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

السكر

موجود في كل بيت .. خضار شهير يضبط السكر ويقوي المناعة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل العطش المستمر في الصيف طبيعي؟.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

احمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه بعد موجة انتقادات واسعة لإطلالته الأخيرة

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

المزيد