راتب 16 ألف جنيه شهريا | وظائف خالية .. والتقديم بشروط سهلة

تواصل وزارة العمل جهودها لتعزيز توفير الوظائف أمام الشباب والخريجين من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

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وظائف خاليه باعلان وزارة العمل

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن طرح عدد من الوظائف الجديدة بإحدى الشركات الكبرى، برواتب تصل إلى أكثر من 16 ألف جنيه شهريا، إلى جانب مجموعة من المزايا الوظيفية التي تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة وفرص حقيقية للنمو والتطوير المهني.



وتواصل وزارة العمل طرح فرص توظيف بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بمختلف المحافظات والتخصصات، بما يسهم في تحسين مستويات الدخل وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم التطور المهني للعاملين.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بإحدى الشركات الكبرى، برواتب شهرية تصل إلى أكثر من 16 ألف جنيه، وذلك ضمن خطتها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والخريجين.

وظائف

وتتنوع الوظائف المطروحة لتناسب مختلف المؤهلات والخبرات، مع حزمة من المزايا تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، والحوافز، وبرامج التدريب والتأهيل المهني.

الوظائف المتاحة

أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل بشركة «أريستون لحلول تسخين المياه» في التخصصات التالية:

10 وظائف مراقب جودة براتب شهري 7,721 جنيها.

40 وظيفة عامل إنتاج براتب شهري 7,427 جنيها.

3 وظائف فني صيانة ميكانيكية براتب شهري 13,693 جنيها.

4 وظائف فني صيانة كهربائية براتب شهري 16,125 جنيها.

وظيفتان لفني مكبس براتب شهري 10,717 جنيها.

شروط التقديم

حددت الوزارة عددا من الشروط للالتحاق بهذه الوظائف، أبرزها:

الحصول على مؤهل متوسط أو إجادة القراءة والكتابة، وفقا لطبيعة الوظيفة المطلوبة.

تتراوح الرواتب بين 7,427 و16,125 جنيها شهريا بحسب التخصص والخبرة.

مقر العمل بمدينة السادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الثانية.

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كيفية التقديم

أوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن للراغبين التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة ضمن النشرة الوظيفية، أو التقديم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل، وتوفير وظائف مناسبة بمزايا ورواتب تنافسية.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر القنوات الرسمية المعلنة، والاستفادة من الفرص المتاحة قبل استكمال الأعداد المطلوبة.