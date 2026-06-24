قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو ووزير خارجية ألمانيا يؤكدان أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي
في عظة الأربعاء.. البابا تواضروس يضع معايير العظمة الحقيقية | صور
طريقة عمل العاشوراء في 10 دقائق
برلمانية: نتائج المسح القومي للصحة النفسية في مصر تكشف مؤشرات مقلقة
خالد عصام يروي كواليس كتابة يا مصر بتعمليها إزاي وتحولها إلى ترند جماهيري
خيّبوا أملي .. ترامب: دول أوروبا لم تدعمنا في الحرب مع إيران
خالد عكاشة: الحرب على إيران قد تكون الأخيرة لواشنطن في المنطقة
أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية
بعد دخوله العناية المركزة للمرة السادسة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم | تقرير
التفاصيل المالية لصفقة انضمام أنتوني جوردون إلى برشلونة
موعد أذان المغرب يوم عاشوراء 2026 في مصر.. اعرف وقت الإفطار للصائمين
متحدث الصحة: مبادرة رعاية أطفال السكري تستهدف 5 آلاف طفل في مرحلتها الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال يدق ناقوس الخطر: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف المبتدئين ويُغلق أبواب الخبرة أمام الشباب

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي

حذر الإعلامي أسامة كمال من التأثيرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي، مؤكدًا أن التطور الكبير في هذه التقنيات بدأ ينعكس بشكل مباشر على فرص التوظيف المتاحة للشباب والخريجين الجدد، لا سيما في الوظائف التي كانت تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لبناء المسار المهني.

انخفاض وظائف المبتدئين

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، أن دراسة حديثة أُجريت في سويسرا شملت تحليل نحو 7.3 مليون إعلان توظيف، كشفت عن انخفاض وظائف المبتدئين بنسبة 32% مقارنة بالفترة ما بين عامي 2019 و2022، وهو ما يعكس حجم التغيرات التي يشهدها سوق العمل بفعل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

التسويق والإدارة والتمويل

وأشار إلى أن التأثير كان أكثر وضوحًا في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التسويق والإدارة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، حيث بدأت الشركات في الاستعانة بالأنظمة الذكية لتنفيذ العديد من المهام الأساسية التي كانت تُسند في السابق إلى الموظفين حديثي التخرج.

وأضاف أن هذا التحول يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأجيال الجديدة في سوق العمل، خاصة أن الوظائف المبدئية كانت تمثل فرصة لاكتساب الخبرات العملية وصقل المهارات المهنية اللازمة للتدرج الوظيفي.

توفير فرص العمل 

وأكد أسامة كمال أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الشباب على تطوير مهارات جديدة تتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، في ظل التوسع المستمر لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات والشركات حول العالم.

الذكاء الاصطناعي أسامة كمال وظائف الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

ترشيحاتنا

ناني سعد الدين وأحمد العوضي

بعد استجابته لاستغاثتها.. ناني سعد الدين عن أحمد العوضي: أول واحد يقف جنب أي شخص محتاج

محمود الدفراوي

تعيين محمود الدفراوي مديرا لإدارة التوزيع بسينرجي فيلمز

محمود حجازي ورنا طارق

بعد حكم حبسه.. أول تعليق من زوجة الفنان محمود حجازي

بالصور

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

للعائلة والسفر.. أسعار شيفروليه كابتيفا المستعملة في مصر

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد