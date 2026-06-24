أسامة كمال يدق ناقوس الخطر: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف المبتدئين ويُغلق أبواب الخبرة أمام الشباب

حذر الإعلامي أسامة كمال من التأثيرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي، مؤكدًا أن التطور الكبير في هذه التقنيات بدأ ينعكس بشكل مباشر على فرص التوظيف المتاحة للشباب والخريجين الجدد، لا سيما في الوظائف التي كانت تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لبناء المسار المهني.

انخفاض وظائف المبتدئين

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج «مساء dmc»، أن دراسة حديثة أُجريت في سويسرا شملت تحليل نحو 7.3 مليون إعلان توظيف، كشفت عن انخفاض وظائف المبتدئين بنسبة 32% مقارنة بالفترة ما بين عامي 2019 و2022، وهو ما يعكس حجم التغيرات التي يشهدها سوق العمل بفعل الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

التسويق والإدارة والتمويل

وأشار إلى أن التأثير كان أكثر وضوحًا في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التسويق والإدارة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، حيث بدأت الشركات في الاستعانة بالأنظمة الذكية لتنفيذ العديد من المهام الأساسية التي كانت تُسند في السابق إلى الموظفين حديثي التخرج.

وأضاف أن هذا التحول يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأجيال الجديدة في سوق العمل، خاصة أن الوظائف المبدئية كانت تمثل فرصة لاكتساب الخبرات العملية وصقل المهارات المهنية اللازمة للتدرج الوظيفي.

توفير فرص العمل

وأكد أسامة كمال أن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الشباب على تطوير مهارات جديدة تتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، في ظل التوسع المستمر لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات والشركات حول العالم.