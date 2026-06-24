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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤسس "سوفت بنك" اليابانية يؤجل التقاعد لمواصلة الرهان على طفرة الذكاء الاصطناعي

مؤسس ورئيس مجموعة "سوفت بنك"
مؤسس ورئيس مجموعة "سوفت بنك"
أ ش أ

رفض مؤسس ورئيس مجموعة "سوفت بنك" اليابانية ماسايوشي سون المخاوف من وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الثورة التقنية المرتبطة بهذا المجال لا تزال في مراحلها الأولى.

وقال سون، خلال الاجتماع السنوي للمساهمين اليوم / الأربعاء /، إن وصف طفرة الذكاء الاصطناعي بأنها فقاعة "إهانة" لصناعة ما زالت في بدايتها، مضيفاً أنه لا يعتزم التقاعد قريباً، وأنه مستعد للبقاء على رأس المجموعة لعشر أو خمس عشرة سنة أخرى للاستفادة من موجة النمو في هذا القطاع.

وأضاف الملياردير الياباني البالغ من العمر 68 عاماً: "ثورة الذكاء الاصطناعي بدأت للتو، ولا وقت لدي للتقاعد"، مشيراً إلى أن "سوفت بنك" تسعى لأن تصبح واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تعكس تصريحات سون إيمانه القوي بإمكانات الذكاء الاصطناعي والشركات التي توفر التقنيات والبنية التحتية اللازمة لنموه، وكان سون قد قال في وقت سابق إن هناك مساحة كافية لنمو شركات مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"جوجل" بعشرات أو مئات المرات، رغم المنافسة القوية في السوق.

وتملك «سوفت بنك» نحو 90% من شركة تصميم الرقائق «آرم»، كما كثفت استثماراتها في شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتعهدت المجموعة باستثمار نحو 65 مليار دولار في "أوبن إيه آي"، إلى جانب اتفاقها على شراء وحدة الروبوتات التابعة لشركة "إيه بي بي" السويسرية الرائدة فى مجالات التحكم والاتمته مقابل نحو 5.4 مليار دولار.

وقال سون إن أحد المحاور الرئيسية لرؤية "سوفت بنك" الجديدة هو ما وصفه بـ"الذكاء الاصطناعي المادي"، أي الروبوتات المزودة بقدرات فائقة، وأضاف أن الذكاء الاصطناعي الفائق "لن يحل محل البشر"، بل سيساعدهم على التطور، بوصفه "أداة للتقدم الإنساني وزميلاً وشريكاً".

تأتي تصريحات سون في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية، بما في ذلك مستثمرو الشرق الأوسط، تسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وسط جدل متزايد حول ما إذا كانت التقييمات المرتفعة في القطاع تعكس طفرة مستدامة أم مبالغة استثمارية.

سوفت بنك اليابانية الذكاء الاصطناعي الثورة التقنية

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