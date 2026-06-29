قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تناقش إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للعمالة المصرية بالخارج
أبو العينين: قانون الضرائب تعرّض لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا وآن الأوان لطرح قانون جديد بفكر استثماري يواكب العصر
أبو العينين: الرؤية المالية للدولة انتقلت من “فكر الجباية" إلى استراتيجية تنمية الإيرادات عبر ناتج الاستثمارات الجديدة
أبو العينين: أقترح سن قوانين تحفيزية تشجع الشركات على إعادة ضخ الأرباح واستثمارها مجددًا في مشروعات قومية وإنتاجية
وفاة ابن الفنانة السورية نورا رحال
هشام نصر: جلسة مع جون إدوارد تحسم موقف معتمد جمال
محمد أبو العينين يطالب بقانون استثمار جديد جاذب للشركات العالمية لمواكبة رؤية مصر 2030
خلال توجهه لمهمة رسمية.. مصرع رئيس مدينة طابا إثر انقلاب سيارته وحالة حداد في المدينة| القصة الكاملة
محمد عبد اللطيف: مصر تشهد تحولًا شاملًا في مجال التعليم الفني
ليفيت: ويتكوف وكوشنر يتوجهان للدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى
بالإنفوجراف.. كيف أحدثت 30 يونيو تحولا غير مسبوق في ملف الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الترقية في الوظيفة العامة.. 4 شروط حددها القانون

موظف
موظف
أميرة خلف

حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لاستحقاق الترقية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وربط الترقية بالكفاءة والأداء الوظيفي.


شروط ترقية الموظف في الوظائف العامة

ونستعرض في سياق التقرير الآتي أبرز الشروط التي نص عليها القانون للترقية في الوظيفة العامة.

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.


تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

ووفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

جدير بالذكر أن القانون حظر ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

قانون الخدمة المدنية الترقية موظف الوظائف العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

ميسي

ميسي ملك المونديال.. أرقام استثنائية للأسطورة الأرجنتينية في كأس العالم 2026

الحسين عموتة

صحيفة مغربية تكشف أول قرارات عموتة مع الأهلي.. تقييم القائمة وتأجيل حسم مصير الثلاثي المغربي

هاري كين

برشلونة يستفسر عن هاري كين.. واللاعب يحسم موقفه

بالصور

بعد ما حدث لطارق التلمساني.. متى يكون تشوش الرؤية إنذارًا خطيرًا؟

طارق التلمساني
طارق التلمساني
طارق التلمساني

ضبط 126 ألف زجاجة مياه معدنية مجهولة وعبوات دوائية منتهية الصلاحية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد