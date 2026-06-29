الترقية في الوظيفة العامة.. 4 شروط حددها القانون

حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لاستحقاق الترقية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وربط الترقية بالكفاءة والأداء الوظيفي.



شروط ترقية الموظف في الوظائف العامة

ونستعرض في سياق التقرير الآتي أبرز الشروط التي نص عليها القانون للترقية في الوظيفة العامة.

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.



تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

ووفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

جدير بالذكر أن القانون حظر ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ونص على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.