اعرف حقك.. متى تحصل على العلاوة التشجيعية وفق قانون الخدمة المدنية؟

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن تفاصيل تحسين دخول العاملين بالدولة، وذلك تزامنا مع بدء لجنة القوى العاملة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لتطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو.

العلاوة الدورية والعلاوات الجديدة للعاملين بالدولة

يتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ورفع مستوى الأجور.

العلاوة التشجيعية وفق قانون الخدمة المدنية

وبخلاف العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفون سنويًا، نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على منح بعض العاملين علاوة تشجيعية تُصرف وفق ضوابط محددة، بهدف تحفيز الموظفين المتميزين ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

نسبة العلاوة التشجيعية وشروط الاستحقاق

ووفقًا للقانون، تُمنح العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظفين الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء، وذلك ضمن نظام الحوافز الذي يربط بين الكفاءة والاستحقاق.

كما يشترط القانون للحصول على هذه العلاوة أن يكون الموظف قد حصل على مرتبة "كفء" على الأقل في تقارير تقييم الأداء عن العامين السابقين مباشرة على منح العلاوة، بما يعكس استمرارية التميز والانضباط الوظيفي.

ضوابط صارمة لصرف العلاوة التشجيعية

ووضع قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط المنظمة لصرف العلاوة التشجيعية، حيث لا يجوز منحها للموظف أكثر من مرة كل ثلاث سنوات، كما لا يجوز أن يزيد عدد المستفيدين منها على 10% من عدد الموظفين في كل مستوى وظيفي خلال العام الواحد.

وفي حال كان عدد الموظفين في المستوى الوظيفي أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين.

علاوات استثنائية بجانب العلاوة الدورية

وتُعد العلاوة التشجيعية إحدى العلاوات الاستثنائية التي يحصل عليها بعض الموظفين، بخلاف العلاوة الدورية السنوية، إذ تختلف من حيث شروط الاستحقاق ونسبة الصرف وعدد مرات الحصول عليها، وفقًا لما ينظمه قانون الخدمة المدنية، بما يستهدف تحفيز الموظفين الأكفأ وتحسين مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة.