قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تدين تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها وتدعو إلى تحرك دولي
شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة: ابعت الامتحان بسرعة..والتعليم تحذر
زلزال فنزويلا.. 24 دولة ترسل مساعدات عاجلة و2741 من رجال الإنقاذ لدعم عمليات الإغاثة
أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري.. الدولار يسجل 49.57 جنيه للشراء
بها آثار خنق..جهود مكثفة لكشف ملابسات جثة سيدة عثر عليها داخل منزلها بقنا
الطماطم تبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في سوق العبور
مُعجبة تفاجئ أصالة نصري في حفلها بـ دبي.. ماذا حدث؟
رئيس الشيوخ: مصر والسعودية جناحا الأمة وركيزتا الأمن والاستقرار الإقليمي
عند تحويل عداد الكهرباء الكودي.. اشحن من الشركة لهذا السبب
ما فضلش غير هدومنا| قبل الزفاف بأيام.. حريق يلتهم جهاز عروس ويشرد أسرة كاملة في سوهاج
تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026
بدء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 بجميع اللجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اعرف حقك.. متى تحصل على العلاوة التشجيعية وفق قانون الخدمة المدنية؟

العلاوة
العلاوة
حسن رضوان

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن تفاصيل تحسين دخول العاملين بالدولة، وذلك تزامنا مع بدء لجنة القوى العاملة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لتطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو.

 

العلاوة الدورية والعلاوات الجديدة للعاملين بالدولة

يتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ورفع مستوى الأجور.

العلاوة التشجيعية وفق قانون الخدمة المدنية

وبخلاف العلاوة الدورية التي يحصل عليها الموظفون سنويًا، نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على منح بعض العاملين علاوة تشجيعية تُصرف وفق ضوابط محددة، بهدف تحفيز الموظفين المتميزين ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

 

نسبة العلاوة التشجيعية وشروط الاستحقاق

ووفقًا للقانون، تُمنح العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظفين الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء، وذلك ضمن نظام الحوافز الذي يربط بين الكفاءة والاستحقاق.

كما يشترط القانون للحصول على هذه العلاوة أن يكون الموظف قد حصل على مرتبة "كفء" على الأقل في تقارير تقييم الأداء عن العامين السابقين مباشرة على منح العلاوة، بما يعكس استمرارية التميز والانضباط الوظيفي.

ضوابط صارمة لصرف العلاوة التشجيعية

ووضع قانون الخدمة المدنية عددًا من الضوابط المنظمة لصرف العلاوة التشجيعية، حيث لا يجوز منحها للموظف أكثر من مرة كل ثلاث سنوات، كما لا يجوز أن يزيد عدد المستفيدين منها على 10% من عدد الموظفين في كل مستوى وظيفي خلال العام الواحد.

وفي حال كان عدد الموظفين في المستوى الوظيفي أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لموظف واحد فقط، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين.

 

علاوات استثنائية بجانب العلاوة الدورية

وتُعد العلاوة التشجيعية إحدى العلاوات الاستثنائية التي يحصل عليها بعض الموظفين، بخلاف العلاوة الدورية السنوية، إذ تختلف من حيث شروط الاستحقاق ونسبة الصرف وعدد مرات الحصول عليها، وفقًا لما ينظمه قانون الخدمة المدنية، بما يستهدف تحفيز الموظفين الأكفأ وتحسين مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة.

تحسين دخول العاملين بالدولة لجنة القوى العاملة العلاوة الدورية العلاوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها.. الداخلية تكشف مفاجأة

إمام عاشور وزيزو

مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور وزيزو عن الأهلي بعد كأس العالم .. ما القصة؟

حادث تريلا الوراق

مأساة على دائري الوراق.. القصة الكاملة لـ حادث التريلا المروع| شاهد

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

مجلس النواب

العلاج بدلًا من الفصل.. تعديلات برلمانية جديدة على قانون تحليل المخدرات للعاملين

زيادة معاشات يوليو 2026

زيادة معاشات يوليو 2026 رسميا بنسبة 15%.. احسب معاشك

مشغولات ذهبية

إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

وزير الصناعة

استثمارات بـ30 مليون دولار و1000 فرصة عمل.. دعم توطين تكنولوجيا الإضاءة والطاقة النظيفة

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

المهندس نزيه صالح

عضو اتحاد الصناعات يكشف كيف غيرت ثورة 30 يونيو مستقبل الصناعة المصرية؟

بالصور

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد