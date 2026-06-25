قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«صقر وكناريا» يتصدّر شباك التذاكر في أول أيام عرضه بإيرادات تتجاوز 3.5 مليون جنيه
محملة بآلاف الأطنان من المساعدات.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 221 لقطاع غزة
التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة
بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية
جري بالموتوسكيل .. القبض على عامل تحـ.ـرّش بفتاة فى بولاق الدكرور
70 مليار جنيه .. التأمينات تزف بشري سارة بشأن علاوة المعاشات
ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبد الغني: واصلوا جهدكم
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات
المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

70 مليار جنيه .. التأمينات تزف بشري سارة بشأن علاوة المعاشات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يشهد ملف المعاشات اهتمامًا واسعًا بين ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بعد صدور قرار جمهوري برفع قيمة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن.

بدء تطبيق الزيادة في يوليو 2026

من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تنفيذًا للقرار الصادر في 24 يونيو 2026.

وتعمل الهيئة حاليًا على الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والإدارية لضمان صرف الزيادة في موعدها المحدد دون أي تأخير.

عدد المستفيدين وتكلفة الزيادة

يستفيد من القرار نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية، فيما تُقدر التكلفة السنوية لتطبيق الزيادة بنحو 70 مليار جنيه.

ويعكس هذا الرقم حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادة بنسبة 15% المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.

كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن شمول مختلف الفئات المستحقة.

استعدادات التأمينات لصرف المعاشات

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها المكثفة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة مع بداية شهر يوليو، من خلال تحديث أنظمة الصرف والتنسيق مع الجهات المعنية.

  رئيس هيئة التأمينات: لا أزمات في أموال المعاشات 

طمأن اللواء جمال عوض أصحاب المعاشات بشأن مستقبل أموال التأمينات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري في تاريخ منظومة التأمينات.

وأوضح أن الدولة حريصة على تأمين حقوق أصحاب المعاشات وعدم وجود أي مخاطر مستقبلية على أموالهم.

أرقام ضخمة لصرف المعاشات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، كشف عوض أن الهيئة صرفت نحو 498 مليار جنيه معاشات خلال عام 2025.

وأشار إلى أن إجمالي الصرف قد يصل إلى نحو 530 مليار جنيه بنهاية العام، وقد يتجاوز 600 مليار جنيه في العام التالي، نتيجة زيادة أعداد المستحقين.

لا أزمات مستقبلية في أموال المعاشات

وأكد رئيس الهيئة أنه لن تكون هناك أي أزمات أو مشكلات تتعلق بأموال المعاشات مستقبلًا، موضحًا أن المنظومة المالية تعمل وفق رؤية تهدف إلى الاستقرار الكامل لصرف المستحقات.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق الأمان المالي لأصحاب المعاشات على المدى الطويل.

خطط تمتد لـ50 عامًا

وأوضح أن القانون يلزم بوضع توقعات تمتد إلى 50 عامًا قادمة لضمان استدامة النظام التأميني، مشيرًا إلى أن هذه الدراسات يتم إعدادها بواسطة خبراء دوليين متخصصين.

وأكد أن هذه الخطط تضمن استقرار المنظومة وعدم تأثرها بأي تقلبات مستقبلية.

عوائد استثمار قياسية

وأشار إلى أن الهيئة حققت معدل عائد استثماري بلغ 18.5% خلال العام الماضي، وهو أعلى معدل في تاريخ التأمينات الاجتماعية.

ولفت إلى أن صندوق استثمار أموال التأمينات يحقق عوائد كبيرة، حيث بلغ إجمالي العائد الاستثماري نحو 1024 مليار جنيه.

تنوع الاستثمارات يحمي الأموال

واختتم جمال عوض تصريحاته بالتأكيد على أن أموال التأمينات لن تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة، نظرًا لوجود تنوع كبير في أدوات الاستثمار، ما يضمن حماية الأموال وتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة لأصحاب المعاشات.

ملف المعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

ترشيحاتنا

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا ؟.. الموقف الشرعي

يوم عاشوراء.. صامه النبي ﷺ وفاء لأخيه موسى عليه السلام

يوم عاشوراء .. صامه النبي صلى الله عليه وسلم وفاءً لأخيه موسى عليه السلام

شيخ الأزهر يتوسط أسرة الطالب

شهيد العلم.. وفاة طالب تايلاندي تكفل شيخ الأزهر بنفقات علاجه وإقامة أسرته في مصر

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد