15 % في يوليو .. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة وموعد الصرف

يترقب ملايين المستفيدين من المعاشات، موعد تطبيق زيادة المعاشات2026 رسمياً، بعد قرار الرئيس السيسي أمس بـ زيادة المعاشات بنسبة15%، حيث من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة لـ11.5 مليون مستفيد من المعاشات ابتداءً من يوليو المقبل.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، عبر جميع منافذ الصرف الرسمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام.

المعاشات بعد الزيادة الرسمية

ويمكن للمستفيدين من المعاشات، حساب قيمة المعاش الجديدة بعد زيادة النسبة المقررة 15% ، وإليك الطريقة:

قيمة المعاش الحالي × 15% = قيمة الزيادة، ثم قيمة المعاش الحالي + قيمة الزيادة = قيمة المعاش الجديد



إذا كان معاشك الحالي هو 1000 جنيه: قيمة الزيادة = 1000 × 0.15 = 150 جنيه. المعاش الجديد = 1000 + 150 = 1150 جنيه.

إذا كان معاشك الحالي هو 2000 جنيه: قيمة الزيادة = 2000 × 0.15 = 300 جنيه. المعاش الجديد = 2000 + 300 = 2300 جنيه.

إذا كان معاشك الحالي هو 3000 جنيه: قيمة الزيادة = 3000 × 0.15 = 450 جنيه. المعاش الجديد = 3000 + 450 = 3450 جنيه





نسبة زيادة المعاشات رسمياً

ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقرّرة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، وهو ما أقره أمس الرئيس السيسي ليتم بدء تطبيقه اعتباراً من أول يوليو المقبل.

السيسي يصدر قرار زيادة المعاشات

أصدر رئيس الجمهورية اليوم 24/6/2026 قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدء من 1/7/2026؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

الزيادة بنسبة15%



تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة (15 %).

تسري هذه الزيادة ـ أيضًا ـ على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

زيادة رسمية لـ 11.5 مليون مستفيد

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، فإن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.

وأكد عوض أن الهيئة ستنتهي من كل الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

طريقة صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وأشار إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيتم من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.