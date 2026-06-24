بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

بشرى سارة لملايين المستفيدين من المعاشات الذين يترقبون موعد زيادة المعاشات2026 المرتقبة خلال الأيام المقبلة، حيث أصدر الرئيس السيسي اليوم قراراً رسمياً بتطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15%.

السيسي يصدر قرار زيادة المعاشات

أصدر رئيس الجمهورية اليوم 24/6/2026 قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدء من 1/7/2026؛ وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

الزيادة بنسبة15%



تضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة (15 %).

تسري هذه الزيادة ـ أيضًا ـ على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.



موعد صرف معاشات يوليو 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، عبر جميع منافذ الصرف الرسمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام.

الزيادة أول يوليو 2026



وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف الزيادة السنوية للمعاشات في الأول من يوليو كل عام، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم آليات الزيادة الدورية للمستحقين.

نسبة زيادة المعاشات رسمياً

ووفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن النسبة المقرّرة لزيادة المعاشات لا تتجاوز 15%، وهو ما أقره اليوم الرئيس السيسي ليتم بدء تطبيقه اعتباراً من أول يوليو المقبل.

هيئة التأمينات الإجتماعية تشكر السيسي

وبعد قرار السيسي، أعرب اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية وحرصه على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن توجيهاته بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل؛ تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

زيادة رسمية لـ 11.5 مليون مستفيد

وأوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.

وأكد عوض أن الهيئة ستنتهي من كل الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة المقررة في موعدها اعتبارًا من الأول من يوليو، بما يضمن انتظام عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

طريقة صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

وأشار إلى أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيتم من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

تحسين الأوضاع المعيشية

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، في إطار توجه الدولة نحو توفير الدعم للفئات المستحقة ومساعدتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

كما تهدف الزيادة إلى الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وضمان استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين على المدى الطويل.

الاستعلام عن المعاشات

ويمكن لصاحب المعاش الاستعلام عن قيمة معاشه من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة للاستعلام.

- الضغط على زر "عرض".

- ظهور بيانات المعاش وقيمة الاستحقاق التأميني.