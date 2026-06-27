قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة
لخريجي الإعدادية| كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
شقق الإسكان 2026| طرح 314 وحدة جديدة .. الأسعار وموعد الحجز
جامعة دمنهور متحدثا رئيسيا في مؤتمر Building Bridges 2026 بألمانيا
مشروب شهير يعالج البروستاتا والقلق والتوتر
الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يشعل انقساماً سياسياً وتحذيرات من الفتنة | تقرير
أستراليا تشدد عقوبات انتهاك حظر وسائل التواصل للأطفال وترفع الغرامات إلى 99 مليون دولار
السكة الحديد : الدفع بأوناش لرفع عربات قطار كفر الزيات الخارج عن القضبان | صور
مقتل طيار وإصابة 13 شخصًا إثر اصطدام طائرة بناطحة سحاب في الصين
اتفاق لبنان وإسرائيل .. تفاهمات جديدة ترسم معادلة السيادة مقابل نزع سلاح حزب الله
تجديد رخصة السيارة 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة ومدة السماح بعد انتهاء الترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القوى العاملة تناقش غدًا مشروع قانون العلاوة الدورية والحوافز الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدًا، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لتحسين دخول العاملين.

ويستهدف مشروع القانون تطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه، بما يسهم في رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتعزيز مستوى المعيشة.

أبرز ملامح مشروع القانون

ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

كما ينص المشروع على منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب استحداث حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه.

دعم القطاع الطبي

ويتضمن المشروع أيضًا حزمة دعم للعاملين بالقطاع الطبي، تشمل زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

ويستفيد من الزيادات الجديدة نحو مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى 640 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي، فضلًا عن ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين.

زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات المرتبات علاوة دورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

حكم المشاركة في التحديات والألعاب العنيفة.. دار الإفتاء تجيب

من فاته صيام يوم عاشوراء

من فاته صيام يوم عاشوراء.. لديك 18 فرصة لاغتنام أعظم الفضل

الأوقاف: القيادة المتهورة أذى للناس.. كن مصدر أمان لا خطر

الأوقاف: القيادة المتهورة أذى للناس.. كن مصدر أمان لا خطر

بالصور

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

المزيد