هيوصل لـ 10 آلاف جنيه.. بعد أيام زيادة الحد الأدني للأجور

تبدأ الحكومة المصرية خلال الأيام القلائل المقبلة، إقرار الحد الأدني للأجور في مصر بتكلفة تتحملها الموازنة العامة بتكلفة كسرت حاجز الـ100 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد؛ بالإضافة لإقرار حوافز وبدالات للعاملين بالدولة بتكلفة 77.5 مليار جنيه.

موعد الحد الأدني للأجور

تصرف الحكومة عبر وزارة المالية اعتبارا من مطلع يوليو المقبل؛ أول مرتبات لأكثر من 5.8 مليون موظف علي مستوي أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ بالزيادات الجديدة والتي لن تقل عن 8 آلاف جنيه شهريًا لأقل موظف في السلم الوظيفي الحكومي.

زيادة في الموازنة

خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجديد مبلغ 820.8 مليار جنيه بنمو 20.7% عن العام المالي الجاري بقيمة 141.6 مليار جنيه على أساس سنوي، حيث تستحوذ مصروفات الأجور على نسبة 15.9% من الإنفاق العام الحكومي خلال العام المالي المقبل.

وبحسب تقارير رسمية اطلعت عليها صدي البلد، فإن الدولة المصرية رفعت الحد الأدني للاجور بمقدار 8 مرات على مدار 13 عامًا منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد؛ ليصعد الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه في 2014 إلى 8 آلاف جنيه في 2026، بمعدل زيادة 566.7% في سنوات.

لماذا التطبيق في يوليو؟

بحسب ما هو متعارف عليه فإن تطبيق قرارات زيادات الحد الأدني للأجور و إقرار العلاوات لكل العاملين بالدولة سواء الدورية أو الاستثنائية، تبدأ من أول يوليو من كل عام نظرا لبدء العمل بقانون الموازنة العامة للدولة.

تكلفة الحد الأدني للاجور

وتبدأ وزارة المالية اعتباراَ من مطلع يوليو المقبل في تطبيق زيادة الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة؛ بتكلفة على الموازنة العامة تبلغ 100 مليار جنيه زيادة.

زيادة البدالات ونسبته من الموازنة

ووفقًا لما كشفته ملامح بيانات الموازنة الجديدة التي تتضمن تمويل زيادة الأجور والمرتبات بنمو يبلغ 21% عن العام المالي الجاري، فإن الموازنة تتحمل تكلفة زيادة البدلات الدورية والعلاوات والحوافز الاستثنائية بقيمة تبلغ 77.5 مليار جنيه .

وتتضمن تلك التكلفة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و 15% للمخاطبين بقوانين ولوائح خاصة؛ رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا .

كم الزيادات المقررة

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل زيادة المرتبات اعتبارًا من أول يوليو المقبل بحسب الدرجات الوظيفية.

يصل متوسط زيادة الرواتب بعد إقرار الحد الأدني للأجور و تفعيل العلاوات الدورية والاستثنائية؛ بنحو يتراوح بين 1100 حتي 1200 جنيه على الأقل وقد تتجاوز تلك الأرقام بالنسبة للدرجات الوظيفية الأعلى.

طريقة احتساب المرتبات بعد الزيادة

مرتب الدرجة الوظيفية الحالي + نسبة العلاوة بحسب القانون + 750 جنيهًا علاوة استثنائية = المرتب بعد الزيادة

الدرجة الوظيفية السادسة : 8800 جنيه.

الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا

الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولي : 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا:

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.

الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.

الدرجة الممتازة : 15.534 ألف جنيه.