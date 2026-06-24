موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

ينتظر ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، الذي يتزامن مع تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2026/2027.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات يوليو 2026 للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة اعتبارا من يوم 24 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تكدس.

طرق صرف مرتبات يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، وتشمل:

ـ ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة

ـ فروع البنوك الحكومية والخاصة

ـ مكاتب البريد المصري

ـ المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

ـ بطاقات الدفع الإلكتروني ميزة

ـ تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة المرتبات في يوليو 2026

بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2026/2027، تبدأ الحكومة تطبيق حزمة زيادات جديدة في الأجور، تتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه شهريا، إلى جانب علاوات وحوافز إضافية لمختلف الفئات، بنسبة 12% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

وتضمنت القرارات الجديدة منح نحو مليون معلم حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى صرف حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة «تدخل ضمن حساب الموازنة الجديدة»، وسيتم صرفها مع مرتبات يوليو المقبل، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز 100 مليار جنيه وترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 821 مليار جنيه.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

ـ موظفو الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه

ـ موظفو الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه

ـ موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11.500 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه

ـ موظفو الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه

ـ موظفو الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

ـ موظفو الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه

ـ موظفو الدرجة الرابعة: 9.000 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

ـ موظفو الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 8.500 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه

- موظفو الدرجة السادسة: 8.000 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه